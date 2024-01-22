Не советуем повторять: Риз Уизерспун поделилась рецептом кофейного напитка из снега (фото)

Кофейный напиток на основе снега от голливудской "звезды" Риз Уизерспун несколько сомнителен, а специалисты утверждают, что не весь снег безопасен.

Related video

На днях 47-летняя звезда "Большой маленькой лжи", американская актриса Риз Уизерспун поделилась советом, как она избавляется от снега после сильной метели. Об этом пишет Independent.

Она рассказала, что за последние дни в том районе, где она живет, выпало очень много снега, поэтому она решила использовать его для приготовления напитков. Риз сгребла снег двумя чашками, добавила карамельный сироп и немного шоколадного, а затем дополнила смесь холодным кофе, чтобы придать ему "настоящий кофейный вкус".

После этого актриса выложила видео в своем TikTok и оно мгновенно стало вирусным. При этом Уизерспун убеждала пользователей, что это безумно вкусно. Она даже придумала название для этого напитка — "Чокочино со снежной солью".

Фото: Скриншот

Однако пока мать троих детей наслаждалась снежным кофе, реакция поклонников и просто пользователей TikTok была неоднозначной: многие из них сочли рецепт более чем странным, а снег грязным. Подписчики писали такие комментарии.

"Разве снег не грязный??" — спросил один человек.

"Снег грязный. Фу", — писал следующий.

"Я люблю тебя, но нет, спасибо. Снег ооочень грязный, полный бактерий", — прокомментировал фанат Риз.

"Выпавший снег может быть очень грязным из-за воздуха и ветра, но кого это волнует. Вы живете только один раз. Я помню, как в детстве ел снег", — заметил другой поклонник.

Вместе с тем такой рецепт от Риз Уизерспун заставил многих задуматься, а так ли здорово и безопасно есть снег? Доктор Лора Мартин, доцент кафедры педиатрии Медицинского колледжа Университета штата Огайо, в интервью Fox Weather рассказала, что снег бывает разным и много от чего зависит, можно ли его есть.

По словам Мартин, свежевыпавший снег наименее безопасен для употребления в пищу, однако во время падения он может собирать химические загрязнители из воздуха, а при попадании на землю — вообще смешиваться с потенциальными токсинами, такими как грязь, отходы животноводства, удобрения или пестициды.

"Самый безопасный снег для употребления — это верхние слои только что выпавшего снега, наиболее удаленные от земли. И, конечно же, держитесь подальше от желтого снега", — сделали вывод в Independent.

Однако Риз Уизерспун не преминула ответить на шумиху, поднявшуюся вокруг ее видео, и уже 19 января она опубликовала новое видео. Актриса рассказала, что многие подписчики TikToka предложили ей растопить в микроволновке чашку снега и посмотреть, сколько грязи останется на дне.

Фото: Скриншот

"Здесь так много людей говорят, что снег грязный, поэтому мы пошли и взяли снег с заднего двора, разогрели его в микроволновой печи, и он остался чистым", — показала обладательница Оскара кружку, наполненную чистой водой.

Уизерспун утверждала, что немного снега не повредит никому, тем более, что ее чокочино со снежной солью даже очень вкусный.

"Мы относимся к той категории людей, которые живут только один раз, и здесь, может быть, раз в году идет снег. И еще я хочу кое-что сказать: это было восхитительно", — хихикая, добавила Уизерспун.

Важно

"Вышло из-под контроля": Риз Уизерспун сравнила свои разводы

Также Фокус писал о Дне матери 2023 в семье Риз Уизерспун.