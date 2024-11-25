В Україні навчаються понад 500 росіян: у МОН порахували кількість іноземних студентів (інфографіка)

Станом на листопад 2024 року в вишах України навчаються 27 226 студентів з-за кордону. Росія посідає 9 місце в топі країн походження іноземних студентів.

Понад 27 тисяч іноземних студентів навчається в Україні станом на 1 листопада 2024 року. Найбільше іноземців прийняв на навчання Київський національний університет технологій та дизайну, а найпопулярніший напрямок навчання — медицина. Таку статистику опублікувало Міністерство освіти й науки України спільно з Українським державним центром міжнародної освіти.

Скільки іноземних студентів в Україні

Загалом на 1 листопада в українських вишах, за даними МОН, навчається 27 226 студентів з-за кордону. На 1 травня 2024 року їх було 31 727, а у 2024 році розпочали навчання 7 194 із них.

На 1 листопада в Україні навчається 27 226 іноземців Фото: Скриншот

В Україні вчаться 514 студентів із РФ

Китай посідає перше місце в топі країн походження іноземних абітурієнтів — в українських закладах вищої освіти вчиться 10 735 китайських студентів. На другому місці — Азербайджан, 4 308 студентів. З Індії приїхали вчитися до України 1 802 абітурієнти.

Також у статистиці за 2024 рік від МОН вказано, що в українських вишах вчаться 514 студентів із Російської Федерації.

Найбільше отримувати вищу освіту до України їдуть із Китаю Фото: Скриншот

Які виші в топі за кількістю іноземних студентів

Найбільше іноземців на навчання прийняв Київський національний університет технологій та дизайну — 1 797 осіб. Друге місце посідає Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця з 1 756 студентами. Третій — Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" — 1130 іноземних студентів.

Найбільше іноземців навчаються у Київському національному університеті технологій та дизайну Фото: скриншот МОН опублікував топ українських вишів за кількістю іноземних студентів Фото: Скриншот

Які спеціальності обирають іноземні студенти в України

Найпопулярніший напрямок серед іноземних абітурієнтів — медицина, його обрали 4 488 осіб. Другий за популярністю менеджмент — 3 841 іноземний студент. На третьому місці економіка — 1 127 студентів. Також популярне право, фармація та музичне мистецтво.

У топі спеціальностей іноземних студентів — медицина Фото: Скриншот

Запрошень іноземців з 1 січня по 31 жовтня 2024 року в українських вишах було зареєстровано 8,5 тисяч. Торік їх було 14,3 тисячі, у 2022 році — 17,8 тисячі, а до повномасштабного вторгнення РФ до України — 65,3 тисячі.

Нагадаємо, 14 листопада заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький розповів про законопроєкт, за яким студенти-бюджетники повинні будуть відпрацьовувати безкоштовну освіту.

Раніше Михайло Вінницький повідомляв, які спеціальності пріоритетні в Україні, хто зі студентів отримав найбільше грантів цього року і в які напрямки Україна планує спрямовувати кошти надалі.