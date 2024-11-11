"Стане менше": в Міносвіти заговорили про скорочення кількості викладачів в Україні

У відомстві визнали, що наразі співвідношення кількості викладачів до студентів становить 1 до 10. Це пояснює, чому у більшості фахівців рівень оплати праці залишається невисоким.

Заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький переконаний, що в Україні наразі є завелика кількість викладачів, і це не просто "популярні слова, але реальність". Про це він розповів у подкасті "Дофамін для освіти".

За словами посадовця, та кількість студентів та університетів, які на сьогодні є в Україні, не дозволяє мати таку кількість викладачів.

У нас на сьогодні понад 100 000 викладачів — на мільйон студентів. Один до десяти. Я розумію, що ще за часів Януковича — усі пам'ятають сумнозвісного Табачника — говорилися про те, що давайте зменшимо, зробимо це співвідношення таким, як у Європі, — 18 до 1. Ніхто це силоміць робити не буде", — заявив Винницький.

Він додає, що якраз у цій диспропорції криється причина невисокої зарплати фахівця, адже "їх багато", а студентів мало та "стане ще менше".

"Велика кількість наших викладачів, які працювали поза академічним світом або мали менші ставки, зараз повернулися в заклади вищої освіти. А бюджети закладів вищої освіти не витримують цього, і загальнодержавний бюджет не витримує. Тому не популярно, але викладачів стане менше", — повідомив посадовець.

За словами заступника міністра, попри таку диспропорцію викладачів, він переконаний, що зарплата останніх не є адекватною, і це ще раз повертає до питання, як "має фінансуватися вища освіта".

Нагадаємо, Фокус писав про те, які спеціальності пріоритетні в Україні та кому планується виділити гранти на навчання. Цього року найбільше грантів отримали майбутні психологи. Заступник міністра Михайло Винницький розповів, у які спеціальності Україна планує спрямувати кошти.

Також ми розповідали, що всі учні початкових класів харчуватимуться у школах безоплатно. Раніше гарячими обідами забезпечували лише дітей пільгових категорій. На отримані кошти школи можуть організовувати харчування для учнів самостійно або ж співпрацювати з підприємствами, що займаються наданням послуг харчування на виїзді.