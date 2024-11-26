Данные мужчин, которые не становились на учет в ТЦК, появятся в реестре "Оберег", — Минобороны

На воинский учет при этом старше 25 лет мужчины могут стать только лично в ТЦК, где их данные внесут в реестр вручную. В онлайн-приложении "Оберіг" данные о воинском учете пока можно только обновить.

Реестр "Оберіг" начал подтягивать данные мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, которые никогда не становились на воинский учет и не посещали ТЦК. Для этого наладили обмен информацией с Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы. При этом военнообязанных от 16 до 25 лет ставят на учет автоматически, а старше 25 лет украинцам нужно обратиться в ТЦК и СП лично. Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала о новых нюансах работы "Оберега" в интервью сайту DOU.

Кабмин в августе утвердил постановлением 932 экспериментальный проект, по которому информация о мужчинах 16-60 лет начала подтягиваться в реестр "Оберіг" благодаря обмену данными с Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы.

Ранее реестр не мог "увидеть" информацию о гражданах, которые никогда не посещали ТЦК и не становились на воинский учет, однако теперь "Оберіг" будет отображать и их данные, сказала Черногоренко.

По словам замминистра, автоматически на учет старше 25 лет военнообязанных пока не ставят. По достижении 25-летнего возраста мужчины должны лично прийти в ТЦК по месту регистрации, чтобы его данные внесли в реестр вручную. Дистанционно их пока что можно лишь обновить.

"Технически мы готовы взяться за воплощение автоматической постановки на учет всех военнообязанных. Но для этого должны быть разработаны законодательные основания", — пояснила чиновница.

Военнообязанные до 25 лет ставятся на учет автоматически

Экспериментальный проект предусматривает, что мужчин в возрасте от 16 до 25 лет ставят на учет автоматически, им для этого не нужно лично посещать ТЦК и проходить военно-врачебную комиссию. С 18 лет военно-учетный документ уже можно генерировать в приложении "Резерв+".

Екатерина Черногоренко объяснила, что экспериментальный проект позволит поставить на учет мужчин, которые живут за границей и не имеют возможности приехать в Украину, чтобы они не стали нарушителями. Также это должно разгрузить ТЦК, чтобы его сотрудники могли сосредоточиться на мобилизации.

Мужчин в возрасте от 16 до 25 лет автоматически будут ставить на учет в течение года. Если экспериментальный проект покажет положительные результаты, процессы урегулируют законодательно.

Также заместитель министра отметила, что мужчины, которые имеют инвалидность или тяжелые заболевания, должны лично подать соответствующие документы на рассмотрение ВВК. Однако мобилизовать их в любом случае не будут, потому что во время военного положения призыва на срочную военную службу нет.

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко также сообщала, что в Украине планируют запуск электронной ВВК в 2025 году. Данные о состоянии здоровья военнообязанного врачи будут передавать в систему "Оберіг" с помощью электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).

Также 22 ноября Екатерина Черногоренко рассказывала, как действовать, если "Резерв+" не подтягивает отсрочку. По словам чиновницы, необходимо обратиться в службу поддержки, чтобы оператор внес необходимые данные в реестр.