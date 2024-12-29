Предсказание "Живого Нострадамуса": 2025 станет годом открытия внеземной жизни

Атос Саломе считает в следующем году мировые правительства впервые официально подтвердят существование внеземной жизни. Мужчина думает, что обладает паранормальным способностями, которые помогают ему видеть будущее.

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36-летний бразильский мистик Атос Саломе, известный как "Живой Нострадамус", заявил, что 2025 год станет годом, когда власти впервые официально подтвердят существование внеземной жизни. Об этом пишет Daily Star.

Некоторые из предсказаний Атоса Саломе, которые он делал на 2024 год уже сбылись. После глобального сбоя в работе Microsoft многие пользователи соцсетей начали вспоминать заявление Атоса, что мир находится на пороге электронной войны. Ранее бразильский экстрасенс утверждал, что благодаря своим паранормальным способностям он мог бы легко предсказать смерть королевы Елизаветы II и другие знаковые события.

Согласно его новому прогнозу, мировые правительства, такие как США, Россия и Китай, продолжат сохранять "стратегическое молчание", чтобы избежать глобальных потрясений. Однако частные компании, такие как SpaceX под руководством Илона Маска, могут сыграть решающую роль в раскрытии этой информации.

"2025 год станет переломным моментом, когда власти начнут представлять доказательства, такие как обнаружение микробной жизни на Марсе или даже более развитых цивилизаций", — заявил мистик.

Мужчина стал ведущим специалистом в мире парапсихологии Фото: Daily Star

Он добавил, что это признание приведет к глобальной духовной революции, которая поставит религии и философские системы в новую и беспрецедентную ситуацию.

Атос также предостерег о возможных последствиях: признание существования внеземной жизни может изменить восприятие человечеством своего места во Вселенной. Он отметил, что это приведет к переосмыслению не только религиозных убеждений, но и базовых философских принципов.

Напомним, что ранее "Живой Нострадамус" утверждал, что четыре его предсказания на 2023 год уже сбылись. Однако он подчеркивает, что его миссия не в личной славе, а в подтверждении его видений.

"Я замечаю, что мои предсказания иногда присваиваются другими людьми, которые представляют их как свои собственные идеи", — поделился Атос.

Ранее Фокус сообщал, что предсказание "живого Нострадамуса" напугало пользователей соцсетей. Атос Саломе считает, что мир стоит на пороге кибервойны.

Также стало известно, что "живой Нострадамус" думает, что Луна может быть продвинутым инопланетным артефактом. Атос Саломе, утверждающий, что может заглянуть в будущее, выдвинул смелую теорию о спутнике Земли.