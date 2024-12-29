Передбачення "Живого Нострадамуса": 2025 стане роком відкриття позаземного життя

Атос Саломе вважає, що наступного року світові уряди вперше офіційно підтвердять існування позаземного життя. Чоловік думає, що володіє паранормальними здібностями, які допомагають йому бачити майбутнє.

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36-річний бразильський містик Атос Саломе, відомий як "Живий Нострадамус", заявив, що 2025 рік стане роком, коли влада вперше офіційно підтвердить існування позаземного життя. Про це пише Daily Star.

Деякі з передбачень Атоса Саломе, які він робив на 2024 рік, уже збулися. Після глобального збою в роботі Microsoft багато користувачів соцмереж почали згадувати заяву Атоса, що світ перебуває на порозі електронної війни. Раніше бразильський екстрасенс стверджував, що завдяки своїм паранормальним здібностям він міг би легко передбачити смерть королеви Єлизавети II та інші знакові події.

Згідно з його новим прогнозом, світові уряди, такі як США, Росія і Китай, продовжать зберігати "стратегічне мовчання", щоб уникнути глобальних потрясінь. Однак приватні компанії, такі як SpaceX під керівництвом Ілона Маска, можуть зіграти вирішальну роль у розкритті цієї інформації.

"2025 рік стане переломним моментом, коли влада почне представляти докази, як-от виявлення мікробного життя на Марсі або навіть більш розвинених цивілізацій", — заявив містик.

Чоловік став провідним фахівцем у світі парапсихології Фото: Daily Star

Він додав, що це визнання призведе до глобальної духовної революції, яка поставить релігії та філософські системи в нову і безпрецедентну ситуацію.

Атос також застеріг про можливі наслідки: визнання існування позаземного життя може змінити сприйняття людством свого місця у Всесвіті. Він зазначив, що це призведе до переосмислення не лише релігійних переконань, а й базових філософських принципів.

Нагадаємо, що раніше "Живий Нострадамус" стверджував, що чотири його передбачення на 2023 рік уже збулися. Однак він підкреслює, що його місія не в особистій славі, а в підтвердженні його бачень.

"Я помічаю, що мої передбачення іноді привласнюються іншими людьми, які представляють їх як свої власні ідеї", — поділився Атос.

Раніше Фокус повідомляв, що передбачення "живого Нострадамуса" налякало користувачів соцмереж. Атос Саломе вважає, що світ стоїть на порозі кібервійни.

Також стало відомо, що "живий Нострадамус" думає, що Місяць може бути просунутим інопланетним артефактом. Атос Саломе, який стверджує, що може зазирнути в майбутнє, висунув сміливу теорію про супутник Землі.