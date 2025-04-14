Утром Россия атаковала Харьков БпЛА: в городе поднялся масштабный пожар, детали

Утром 14 апреля российская армия ударила по Харькову БпЛА: под ударом оказалось гражданское предприятие, на месте атаки поднялся масштабный пожар, охвативший площадь около тысячи квадратных метров. Также пострадали жилые дома.

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Фокус собрал подробности относительно утренней атаки россиян по Харькову.

Около 05:30 часов мониторинговые каналы предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА. Предварительно, на город двигался с восточного направления один дрон.

Через несколько минут в Харькове прогремели взрывы, как сообщил городской голова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

В 05:45 часов в мэрии раскрыли первые детали вражеской атаки по Харькову. По информации Терехова, под ударом БпЛА оказалось гражданское предприятие, расположенное в Салтовском районе. На месте атаки поднялся пожар.

Информацию о попадании дрона в Салтовском районе города подтвердил также председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его данным, в результате атаки горит одноэтажное складское здание.

Вскоре выяснилось, что из-за атаки БпЛА по Харькову на территории предприятия горят складские помещения с продуктами питания. Площадь пожара — около тысячи квадратных метров, как отметил Терехов.

Кроме складских помещений, пострадали также близлежащие частные жилые дома.

"Взрывной волной повреждены несколько близлежащих частных домов", — уточнил последствия Терехов.

По предварительной информации, в результате утренней атаки БпЛА по Харькову нет пострадавших или погибших. Последствия обстрела уточняются, на местах продолжают работать оперативные службы.

Отметим, вечером 13 марта российская армия атаковала ударными дронами-камикадзе Одессу. В городе прогремели взрывы, в результате атаки зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в частности местной больницы.

Также Фокус узнавал реакцию американского чиновника, который оскандалился громкими заявлениями об украинском ядерном оружии, которое якобы "всегда принадлежало России". Об этом стало известно 14 апреля.