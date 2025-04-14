Вранці Росія атакувала Харків БпЛА: у місті здійнялася масштабна пожежа, деталі

Вранці 14 квітня російська армія вдарила по Харкову БпЛА: під ударом опинилося цивільне підприємство, на місці атаки здійнялася масштабна пожежа, що охопила площу близько тисячі квадратних метрів. Також постраждали житлові будинки.

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Фокус зібрав подробиці щодо ранкової атаки росіян по Харкову.

Близько 05:30 години моніторингові канали попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА. Попередньо, на місто рухався зі східного напрямку один дрон.

Через кілька хвилин у Харкові прогриміли вибухи, як повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Об 05:45 годині у мерії розкрили перші деталі ворожої атаки по Харкову. За інформацією Терехова, під ударом БпЛА опинилося цивільне підприємство, розташоване у Салтівському районі. На місці атаки здійнялася пожежа.

Інформацію про влучання дрона у Салтівському районі міста підтвердив також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними, внаслідок атаки палає одноповерхова складська будівля.

Невдовзі з'ясувалося, що через атаку БпЛА по Харкову на території підприємства палають складські приміщення із продуктами харчування. Площа пожежі — близько тисячі квадратних метрів, як зауважив Терехов.

Окрім складських приміщень, постраждали також прилеглі приватні житлові будинки.

"Вибуховою хвилею пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків", — уточнив наслідки Терехов.

За попередньою інформацією, внаслідок ранкової атаки БпЛА по Харкову немає постраждалих чи загиблих. Наслідки обстрілу уточнюються, на місцях продовжують працювати оперативні служби.

Зазначимо, ввечері 13 березня російська армія атакувала ударними дронами-камікадзе Одесу. У місті прогриміли вибухи, внаслідок атаки зафіксовані ушкодження цивільної інфраструктури, зокрема місцевої лікарні.

Також Фокус дізнавався реакцію американського чиновника, який оскандалився гучними заявами про українську ядерну зброю, яка нібито "завжди належала Росії". Про це стало відомо 14 квітня.