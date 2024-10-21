Самый большой за всю историю: в Нью-Йорке прошел парад костюмированных собачек к Хэллоуину (фото)

Вместе с четвероногими в костюмы наряжались также их владельцы. В частности, можно было увидеть костюмы мифических существ, разнообразной пищи, а также персонажей культовых фильмов и телесериалов.

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В Нью-Йорке 19 октября состоялся 34-й парад собак ко Дню всех святых (Хэллоуин), во время которого владельцы домашних любимцев вместе с животными прогулялись в парке Ист-Виллиджа. Об этом пишет "РБК-Украина".

Впервые подобное мероприятие провели в 1990 году, после чего оно стало ежегодной традицией, когда костюмированные собачки имеют возможность прогуляться по Нью-Йорку, а их владельцы — проявить креативность при создании образов не только для домашних любимцев, но и для себя.

По словам волонтера фестиваля Джозефа Бордуина, нынешний парад костюмированных собак стал крупнейшим за всю историю события. В то же время призов за лучший костюм не дарили, зато награждали исключительно овациями.

Как отметили журналисты, каждый год грандиозное событие объединяет не только владельцев собак, но и других жителей Нью-Йорка, которые с радостью фотографируют хвостатых.

Фото: Скриншот

По словам еще одного волонтера Тайрелла Гиббса, собаки являются эмоциональными спутниками, которые делают жизнь в Нью-Йорке более управляемой и стабильной, поэтому это особый день и для владельцев четвероногих.

Фото: Скриншот

Напомним, рыжий кот стал новой звездой соцсетей после того, как его владелица поделилась фотографиями четвероногого и попросила пользователей "прифотошопить его куда-то, чтобы было смешно".