В Германии женщина 5 лет судилась за мопса, которого ей продал госслужащий: детали дела

Владелица животного утверждает, что потратила несколько тысяч евро на лечение животного, однако суд назначил выплатить ей только 226 евро.

Related video

Микаэла Джордан из города Вюльфрат более 5 лет судилась с администрацией города Аллен, поскольку городской служащий продал ей больного мопса. Об этом пишет BILD.

В конце 2018 года городской служащий изъял черную самку мопса у семьи должников и выставил ее на продажу на eBay за 750 евро. О животном было сказано, что оно "абсолютно здорово".

Однако, когда Микаэла Джордан приобрела собаку за 690 евро, то столкнулась с рядом проблем со здоровьем Вильмы (кличка собаки).

"Это было ужасно, маленький мальчик все время плакал. Я лишь на мгновение посмотрела на мопса. В конце концов, там (во время покупки мопса, — ред.) были два офицера из города Ален. Я была убеждена, что все правильно", — пояснила Джордан.

В частности, у Вильмы возникли проблемы с глазами, из-за чего ей пришлось перенести семь операций, которые обошлись в несколько тысяч евро.

"У нее были хронические проблемы с глазами, когда я ее взяла. Это подтвердили несколько специалистов", — отметила Джордан.

Именно поэтому после покупки она потребовала компенсации от города Ален. Сумма иска составляла 19 000 евро.

Однако эксперт, который занимается лечением мелких животных, осмотрев собаку, пришел к выводу, что у нее был лишь незначительный дефект.

Окружной суд Мюнстера, как первая инстанция, присудил ей только 226 евро, отклонив остальные иски. 21 октября суд в Хамме подтвердил это решение, отвергнув апелляцию женщины.

"Я разочарована. Но есть в этом и хорошая сторона: шумиха вокруг моего мопса, безусловно, означает, что в ближайшем будущем больше не будет изъято ни одной собаки из семьи", — прокомментировала Джордан.

Напомним, в Нью-Йорке состоялся крупнейший за всю историю парад костюмированных собачек к Хэллоуину.