Огрызки яблок, леденцы и жвачки: стюардесса рассказала о самых грязных местах в самолете

По словам бортпроводницы, в самолете есть места, которые очищают от мусора, но при этом никогда не моют. Уборщицы делают все возможное, чтобы убрать и подготовить салон перед рейсом, но времени на генеральную уборку отводится недостаточно.

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Многие пассажиры время от времени помещают что-то из ручной клади в карман под сидением в самолете. Но стюардесса предупредила, что этого никогда не следует делать. Об этом сообщила сообщает Express.

"Я всегда советуют никогда, никогда не класть ничего в карман под сидением. Из них убирают мусор, но сам карман никогда не чистят", — отметила она.

По ее наблюдениям, эти карманы всегда очень грязные: во время уборки там находят различные предметы — от огрызков яблок, леденцов и жвачек до салфеток, трусов и носков, гигиенических пакетов (на случай морской болезни).

Бортпроводница также отметила, что, несмотря на то, что уборщицы делают все возможное, чтобы убрать и подготовить салон перед рейсом, времени на генеральную уборку отводится недостаточно. Кроме карманов под креслами, еще одним из наиболее грязных мест на борту считаются столики для подносов и туалетные дверные ручки.

"Сами туалеты также регулярно моются, но на дверные замки и ручки часто не обращают внимания", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что, по данным Canadian Broadcasting Corporation, анализы, которые делались по образцам, взятым на борту самолетов, показали, что в подголовниках кресел могут быть вредные бактерии — стафилококк и кишечная палочка.

По словам стюардессы, пассажирам стоит всегда класть в сумку антибактериальные салфетки или антисептик. И использовать все эти средства во время полета, особенно когда они касаются мест общего пользования.

Многие пассажиры также беспокоятся о качестве воздуха на борту. Но Международная транспортная ассоциация (IATA) подчеркивает, что воздух в самолете зачастую чище, чем в большинстве помещений. На самолетах используются фильтры HEPA, которые удаляют 99,993% бактерий и вирусов, а воздух в пассажирском салоне очищается 20-30 раз в час.

Напомним, что Япония представила концепт истребителя шестого поколения. У представленной модели самолета GCAP есть отличия от ранее показанного концепта на авиасалоне в Фарнборо.

Также сообщалось, что сотрудник аэропорта выжил после столкновения с 78-тонным самолетом.