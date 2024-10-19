Огризки яблук, льодяники та жуйки: стюардеса розповіла про найбрудніші місця в літаку

За словами бортпровідниці, в літаку є місця, які очищають від сміття, але при цьому ніколи не миють. Прибиральниці роблять усе можливе, щоб підготувати салон перед рейсом, але часу на генеральне прибирання відводиться недостатньо.

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Багато пасажирів час від часу поміщають щось із ручної поклажі в кишеню під сидінням у літаку. Але стюардеса попередила, що цього ніколи не слід робити. Про це повідомила повідомляє Express.

"Я завжди раджу ніколи, ніколи не класти нічого в кишеню під сидінням. З них прибирають сміття, але саму кишеню ніколи не чистять", — зазначила вона.

За її спостереженнями, ці кишені завжди дуже брудні: під час прибирання там знаходять різні предмети — від недогризків яблук, льодяників і жуйок до серветок, трусів і шкарпеток, гігієнічних пакетів (на випадок морської хвороби).

Бортпровідниця також зазначила, що, попри те, що прибиральниці роблять усе можливе, щоб прибрати й підготувати салон перед рейсом, часу на генеральне прибирання відводиться недостатньо. Крім кишень під кріслами, ще одним із найбрудніших місць на борту вважаються столики для таць і туалетні дверні ручки.

"Самі туалети також регулярно миють, але на дверні замки й ручки часто не звертають уваги", — йдеться в публікації.

Видання зазначає, що, за даними Canadian Broadcasting Corporation, аналізи, які робили за зразками, узятими на борту літаків, засвідчили, що в підголівниках крісел можуть бути шкідливі бактерії — стафілокок і кишкова паличка.

За словами стюардеси, пасажирам варто завжди класти в сумку антибактеріальні серветки або антисептик. І використовувати всі ці засоби під час польоту, особливо коли вони стосуються місць загального користування.

Багато пасажирів також турбуються про якість повітря на борту. Але Міжнародна транспортна асоціація (IATA) підкреслює, що повітря в літаку часто чистіше, ніж у більшості приміщень. На літаках використовуються фільтри HEPA, які видаляють 99,993% бактерій і вірусів, а повітря в пасажирському салоні очищується 20-30 разів на годину.

Нагадаємо, що Японія представила концепт винищувача шостого покоління. У представленої моделі літака GCAP є відмінності від раніше показаного концепту на авіасалоні у Фарнборо.

Також повідомлялося, що співробітник аеропорту вижив після зіткнення з 78-тонним літаком.