"Терміново просимо повідомити": воєнна розвідка звернулася до жителів Енергодара

Розвідники опублікували телефон, на який можна скидати координати місць знаходження окупантів та колаборантів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України звернулося до мешканців Енергодара та прилеглих до нього населених пунктів із проханням поділитися інформацією про те, де розташувалися окупанти та колаборанти.

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Воєнну розвідку цікавлять такі відомості:

точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажана геоприв'язка з координатами),

місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажана геоприв'язка з координатами),

місця розташування та маршрути пересування військової техніки,

точні дані про місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв'язка з координатами, ПІБ, посада та місце роботи до 24 лютого і зараз),

дані про осіб, які співчувають окупантам, та інших прихильників окупаційної влади.

ГУР пропонує скидати цю інформацію на номер +380963101126 у додатках Signal та WhatsApp.

Нагадаємо, в березні Міністерство цифрової трансформації України запустило чат-бот "єВорог" у Telegram. Українцям запропонували повідомляти геолокацію російських військ. Пізніше в додатку почали повідомляти про тих, хто співпрацює з окупантами.

У липні в компанії "Дія" повідомили, що українці передали понад 1800 повідомлень про колаборантів у чат-боті "єВорог". Публікуючи інформацію про це, “Дія” потрапила у скандал, оскільки повідомлення вирішили проілюструвати прикладом, який багатьох покоробив: користувачі програми повідомили про дівчину, яка завагітніла від окупанта.

Деякі коментатори припустили, що чат-бот можуть використовувати для боротьби з особистими ворогами та назвали таку політику перетворенням України на "країну доносів". Після цього SMM-фахівці "Дії" відредагували публікацію, назвавши наведений приклад "недостатньо зрозумілою та некоректною комунікацією".