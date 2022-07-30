Підірвали техніку РФ. В Енергодарі пролунали вибухи перед готелем із окупантами (відео)

За словами мера міста Дмитра Орлова, шість російських військових звернулися за медичною допомогою. Мирні жителі не постраждали, але в найближчих житлових будинків вилетіли вікна.

В окупованому Енергодарі невідомі підірвали три одиниці військової техніки ЗС РФ перед готелем "ОП ЗАЕС", де мешкають росіяни. Про це в себе в Telegram-каналі розповів міський голова Дмитро Орлов.

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"У ніч на 30 липня в Енергодарі було дуже гаряче в буквальному сенсі цього слова. У першому мікрорайоні, прямо перед готелем "ОП ЗАЕС", пролунало кілька вибухів, після чого спалахнула пожежа. Гасили її із залученням спеціальної рятувальної техніки", — зокрема, повідомив мер.

Як уточнив Орлов, підірвана військова техніка перегороджувала під'їзд до готелю.

[ + – ] Вибухи в окупованому Енергодарі пролунали вночі проти 30 липня

Пізніше глава міста поінформував, що після нічної події шість російських військових звернулися за медичною допомогою.

"Після нічних подій в Енергодарі шестеро військових окупаційної армії РФ звернулися до лікарні за первинною допомогою. А вже пізніше вирушили лікуватися до "своїх" медиків", — написав міський голова.

Як наголосив Орлов, мирні жителі внаслідок вибуху не постраждали, проте в прилеглих будинках вибило вікна.

Вибухи в Енергодарі. Що кажуть окупанти?

У російських ЗМІ пишуть, що ЗСУ нібито завдали удару "за допомогою безпілотних літальних апаратів, оснащених саморобними вибуховими пристроями". При цьому, як запевняють пропагандисти, тут висадили в повітря не військову техніку, а колону автомобілів, що доставляла якийсь "гуманітарний вантаж".

"Автомобілі знищені повністю", — повідомили в так званій "військовій адміністрації" Енергодара.

Окупанти також наголошують, що під час вибухів "водії" та місцеві жителі не постраждали. Проте, за їхньою інформацією, пошкоджено три житлові будинки, будівлю готелю та гуртожиток Запорізької АЕС.

Нагадаємо, головне управління розвідки Міністерства оборони України звернулося до мешканців Енергодара та прилеглих до нього населених пунктів із проханням поділитися інформацією про те, де розташувалися окупанти й колаборанти. Розвідники опублікували телефон, на який можна скидати координати місць перебування окупантів і колаборантів.

Фокус також писав, що 20 липня в районі захопленої Запорізької АЕС пролунали вибухи. РосЗМІ тоді повідомили, що атомна станція була нібито атакована трьома дронами-камікадзе, спорядженими кілограмовими масами вибухівки.