ВСУ ударили по эшелону ВС РФ и повредили ЖД сообщение между Крымом и Херсоном, — МО Британии

Ремонт колеи займет несколько дней, однако она останется уязвимой для российской армии и их маршрута по переброске материально-технического состава из Крыма в Херсон.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по военному поезду с боеприпасами российских войск в оккупированной Херсонской области. Очень вероятно, что железнодорожное сообщение между оккупированным Крымом и Херсоном теперь не в рабочем состоянии. Об этом пишут в разведке Британии.

В ведомстве отмечают, что ремонт колеи россиянами займет несколько дней. Однако она останется уязвимой для российской армии и их маршрута по переброске материально-технического состава из Крыма в Херсон.

В Минобороны Великобртании добавили, что недавно армия РФ показала паромную переправу для гражданского использования, которая была создана на замену поврежденному от ударов ВСУ Антоновскому мосту в Херсоне. Скорее всего, российская армия использует ее для переброски своих войск и материально-технического обеспечения.

Вероятно, еще больше мирных жителей попытается сбежать из Херсона из-за военных действий возле него и ухудшения дефицита продовольствия.

"Это создаст нагрузку на транспортные узлы и маршруты, в результате чего будут реализованы меры по контролю за движением", — считают в британской разведке.

Напомним, 2 августа в ГУР рассказали, что 1 августа на ЖД-станции "Каланчак" Херсонской области подорвался эшелон с российскими боеприпасами. По данным разведки, это произошло из-за неосторожного обращения с боеприпасами при разгрузке или пожаре, который мог возникнуть при попытке создания россиянами дымовой завесы.

30 июля стало известно, что ВСУ "закрыли" для россиян железнодорожный мост в Херсоне. Теперь поезда не могут попасть в оккупированный Херсон, однако ВС РФ возвели понтонные переправы и запустили паромы через Днепр.