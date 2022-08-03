Для переброски техники: ВС РФ создали вторую переправу через Днепр возле Херсона (фото)

Согласно спутниковым снимкам, паромная переправа для военной техники впервые появилась 1 августа. Она находится в районе поселка Приднепровское Херсонской области. На кадре видно, что на переправе находится 6 единиц техники, еще 4 — на берегу.

Российские войска начали использовать отдельную паромную переправу через Днепр возле поврежденного ВСУ Антоновского железнодорожного моста в Херсоне. Она предназначена исключительно для перевозки военной техники оккупантов. Об этом сообщает украинский проект журналистских расследований "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs.

Журналисты отмечают, что это уже вторая переправа, которую построили российские военные.

Согласно спутниковым снимкам, паромная переправа для военной техники впервые появилась 1 августа. Она находится в районе поселка Приднепровское Херсонской области. На кадре видно, что на переправе находится 6 единиц техники, еще 4 — на берегу.

Аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков рассказал, что техника, которую ВС РФ перевозят с помощью переправы через Днепр, похожа на тентованные грузовики. Их обычно используют для поставок снабжения: вооружения, боеприпасов, продовольствия и т.д.

"Насколько я понимаю, эти паромы не очень вместительны в плане количества техники, которое можно за один раз переправить", — сказал он.

О другой понтонной переправе возле второго поврежденного Антоновского моста ранее сообщали российские пропагандисты. Они подчеркивали, что перевозят мирных жителей. Спутник также зафиксировал работу этой переправы.

Напомним, 2 августа в британской разведке отметили, что скорее всего, "гражданскую" переправу российская армия использует для переброски своих войск и материально-технического обеспечения.

Политолог Владимир Молчанов отмечал, что для переброски техники в Херсон оккупанты могут использовать две площадки. Однако понтонные переправы очень легко разрушить с помощью РСЗО Himars.