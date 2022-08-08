"Вогневий контроль": у ЗСУ підтвердили нові удари по Антонівському та Каховському мостах

В ОК "Південь" заявили, що ЗСУ завдали удару, який має досить серйозні наслідки. У росЗМІ окупанти кажуть, що пошкоджено будівельну техніку, а несучі елементи Антонівського мосту не постраждали.

Керівниця координаційного пресцентру сил охорони й оборони півдня Наталія Гуменюк підтвердила удари української армії по Антонівському та Каховському мостах. Про це вона заявила в ефірі телемарафону, повідомляє "Укрінформ".

За словами Гуменюк, дії ЗСУ — це той самий вогневий контроль, який ЗСУ тримають кілька діб на херсонському напрямі.

"Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали кілька діб на цьому напрямі, і він має свої результати, має влучення, досить серйозні, як по Антонівському, так і по Каховському мосту", — заявила Гуменюк.

Крім цього, українська армія продовжує знищувати російські склади боєприпасів. Результати роботи уточнюються, оскільки рух опору на окупованих територіях є потужною силою. Це впливає на моральний стан і боєздатність російських військ.

Удар по Антонівському мосту — що кажуть окупанти

У "РИА Новости" повідомили, що ЗСУ завдали чергового удару по Антонівському мосту в Херсоні. Є пошкодження дорожнього полотна, але, як заявляє місцева "влада", несучі елементи шляхопроводу не постраждали.

Інформагентство "ТАСС" пише, що в окупаційній адміністрації Херсона кажуть, що внаслідок удару пошкоджено техніку будівельників.

"ЗСУ завдали чергового удару по Антонівському мосту через Дніпро у Херсоні, пошкодивши техніку будівельників, які відновлювали переправу після обстрілів. Відновлення руху відкладається", — написали у ЗМІ.

[ + – ] Публікація "ТАСС" про удар по мосту

Нагадаємо, в британській розвідці заявили, що ЗС РФ встановили захист від ударів ракет ЗСУ в районі Антонівського мосту. Пірамідальні радарні відбивачі мали приховати мости з радарів.

Раніше окупанти заявили, що знайшли інженерів, які можуть відновити Антонівський міст.