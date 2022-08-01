"Знайшли інженерів, які будували це": окупанти пообіцяли відновити Антонівський міст

Об'єкт буде повністю відремонтований, проте про терміни закінчення робіт говорити поки що рано сказав голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо.

Окупаційна адміністрація Херсонської області обіцяє відновити Антонівський міст, який був пошкоджений унаслідок удару Збройних сил України для обмеження шляхів постачання армії РФ. Про це повідомляє російське видання РБК із посиланням на "главу адміністрації" Володимира Сальдо.

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"Ми знайшли інженерів, які будували цю унікальну гідротехнічну споруду. Розрахунки здійснюються і міст буде повністю відновлений", — сказав Сальдо, додавши, що поки що рано говорити про точні терміни закінчення ремонту.

При цьому посібник окупантів заявив, що Збройні сили України все ще можуть завдавати нових ударів по Антонівському мосту. Сальдо додав, що для переправи через Дніпро використовуються паром і річкові катери, тоді як вантажний автотранспорт рухається через Каховську ГЕС.

Нагадаємо, 27 липня окупаційна влада Херсона закрила Антонівський міст для руху через дірки, які утворилися після обстрілу українською артилерією. Представниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк підтвердила, що Збройні сили України завдали "філігранних" ударів, проте їхньою метою не було зруйнувати об'єкт.

Раніше в інтерв'ю Фокусу херсонський політолог Володимир Молчанов розповів, які мости використовують війська РФ для перетину Дніпра в умовах повномасштабної війни.