"Нашли инженеров, которые строили это": оккупанты пообещали восстановить Антоновский мост

Объект будет полностью отремонтирован, однако о сроках окончания работ говорить пока рано сказал глава оккупационной администрации Владимир Сальдо.

Оккупационная администрация Херсонской области обещает восстановить Антоновский мост, который был поврежден в результате удара Вооруженных сил Украины для ограничения путей снабжения армии РФ. Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на "главу администрации" Владимира Сальдо.

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"Мы нашли инженеров, которые строили это уникальное гидротехническое сооружение. Расчеты производятся и мост будет полностью восстановлен", — сказал Сальдо, добавив, что пока рано говорить о точных сроках окончания ремонта.

При этом пособник оккупантов заявил, что Вооруженные силы Украины все еще могут наносить новые удары по Антоновскому мосту. Сальдо добавил, что для переправы через Днепр используются паром и речные катера, в то время как грузовой автотранспорт движется через Каховскую ГЭС.

Напомним, 27 июля оккупационные власти Херсона закрыли Антоновский мост для движения из-за дыр, которые образовались после обстрела украинской артиллерией. Представитель оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк подтвердила, что Вооруженные силы украины нанесли "филигранные" удары, однако их целью не было разрушить объект.

Ранее в интервью Фокусу херсонский политолог Владимир Молчанов рассказал, какие мосты используют войска РФ для пересечения Днепра в условиях полномасштабной войны.