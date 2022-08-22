ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту в Херсоні, почалася пожежа, — ЗМІ (фото, відео)

Також є інформація про вибухи в Таврійському, Каховці та Новій Каховці Херсонської області.

Українські військові вкотре завдали удару по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що дим піднімається одразу з кількох секторів мосту.

Журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що є інформація про щонайменше 10 прильотів у районі Антонівського мосту. Однак частину ракет збили російські протиповітряні засоби оборони, частина снарядів влучила в об'єкт.

Окрім того, він опублікував кадри мосту після ударів української армії. На фото видно пожежу та сильний дим. За інформацією журналіста, ЗСУ влучили в КамАЗ із боєкомплектами, який знаходився там. Цаплієнко зазначив, що інформація перевіряється.

[ + – ] Імовірно, пожежа на Антонівському мості

Також є інформація про вибухи в Таврійському, Каховці та Новій Каховці Херсонської області.

Що говорить українська влада?

Українські військові та керівництво на момент написання матеріалу не підтверджували удари ЗСУ в регіоні.

Нагадаємо, останній удар по Антонівському мосту в Херсоні було завдано 8 серпня. Тоді в ОК "Південь" розповіли, що об'єкт має серйозні ушкодження. У росЗМІ стверджували, що пошкоджено будівельну техніку, а несучі елементи Антонівського мосту не постраждали.

12 серпня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів, що в регіоні було знищено останній уцілілий міст. За його словами, російські окупанти втратили всі можливості для переміщення своєї техніки та маневрів, адже для відновлення переправи знадобиться час.