ВСУ уничтожили базу ВС РФ в оккупированной Новой Каховке, - СМИ

Очевидцы сообщают о том, что в здание завода "Сокол" попало пять украинских ракет.

СМИ сообщают, что сегодня, 28 августа, по территории завода "Сокол", который находится во временно оккупированной Новой Каховке украинской армией был нанесен ракетный удар.

Местные жители утверждают, что на заводе находилась военная база россиян и что в эту базу попало целых 5 ракет. СМИ утверждают, что информация о ракетных ударах подтверждена официально.

Фокус уже писал о том, что несколько дней назад ВСУ ударили по мосту на Каховской ГЭС. Согласно заявлениям местных жителей, мост сильно поврежден и по нему не может передвигаться транспорт.

Также Фокус писал о том, что одна из ракет HIMARS попала в грузовик с российскими военными в Новой Каховке. В результате ракетного удара погибло минимум 8 человек.

Напоминаем, что в середине августа ВСУ уничтожили российскую базу в Новой Каховке. Ракетный удар пришелся по казармам и скоплению военной техники, в результате чего погибли 12 оккупантов.

Еще в июле Фокус писал о том, что в результате ракетного удара ВСУ по Новой Каховке пострадали цеха завода "Укргидромех" и крупный ангар. Там были размещены склад с боеприпасами российской армии и бензовозы. В результате удара они были уничтожены.