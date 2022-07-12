СМИ показали последствия ударов ВСУ по оккупированной Новой Каховке (фото)

Согласно спутниковым снимкам, пострадали цеха завода "Укргидромех" и крупный ангар. Украинские власти сообщили, что ВСУ уничтожили российский склад с боеприпасами и бензовозы.

В результате ночных ударов вооруженных сил Украины по оккупированной Россией Новой Каховке Херсонской области были уничтожены цеха завода "Укргидромех" и ангар рядом с ним. Об этом сообщает издание "Радио Свобода" со ссылкой на спутниковые снимки сервиса Planet.com.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Журналисты сравнили спутниковые кадры окрестностей города до и после ударов украинских военных с помощью РСЗО Himars. На них видно, что при ударе особенно пострадали цеха завода "Укргидромех" (левая часть снимков сверху) и крупный ангар, он определяется сервисом Wikimapia.org как автотранспортное предприятие 16507 (нижняя часть снимков справа). Как утверждают в медиа, между ними располагается рынок.

Что уничтожила украинская армия

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что в оккупированном городе был уничтожен русский склад с боеприпасами. Утром 12 июля детонация снарядов все еще продолжалась.

Нардеп Олег Дунда сообщил, что в результате удара ВСУ был ликвидирован склад с боеприпасами к РСЗО "Смерч", артиллерии и танкам, а также бензовозы.

В свою очередь так называемый "глава военной городской администрации" Владимир Леонтьев утверждает, что украинские войска ударили по складу с селитрой и сравнил последствия атаки со взрывом в Бейруте.

Напомним, 12 июля стало известно, что в результате удара Himars по Шахтерску погибли почти все замы командира 106 дивизии ВДВ РФ. По данным СтратКома ВСУ, выжил только один заместитель командира с позывным "барсук", который получил тяжелые ранения.

8 июля украинские военные поразили российские цели в Новой Каховке в районе местной ГЭС. В результате ракетных ударов ВС РФ лишились системы ПВО и нескольких десятков солдат.