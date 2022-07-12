ЗМІ показали наслідки ударів ЗСУ по окупованій Новій Каховці (фото)

Згідно з супутниковими знімками, постраждали цехи заводу "Укргідромех" та великий ангар. Українська влада повідомила, що ЗСУ знищила російський склад із боєприпасами та бензовозами.

Внаслідок нічних ударів збройних сил України по окупованій Росією Новій Каховці Херсонської області було знищено цехи заводу "Укргідромех" та ангар поряд з ним. Про це повідомляє видання "Радіо Свобода" із посиланням на супутникові знімки сервісу Planet.com.

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Журналісти порівняли супутникові кадри околиць міста до та після ударів українських військових за допомогою РСЗВ Himars. На них видно, що під час удару особливо постраждали цехи заводу "Укргідромех" (ліва частина знімків зверху) та великий ангар, він визначається сервісом Wikimapia.org як автотранспортне підприємство 16507 (нижня частина знімків праворуч). Як стверджують у медіа, між ними розташовується ринок.

Що знищила українська армія

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів, що в окупованому місті було знищено російський склад із боєприпасами. Вранці 12 липня детонація снарядів продовжувалась.

Нардеп Олег Дунда повідомив, що внаслідок удару ЗСУ було ліквідовано склад із боєприпасами до РСЗВ "Смерч", артилерії і танків, а також бензовози.

Зі свого боку, так званий "глава військової міської адміністрації" Володимир Леонтьєв стверджує, що українські війська вдарили по складу із селітрою та порівняв наслідки атаки з вибухом у Бейруті.

Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що в результаті удару HIMARS по Шахтарську загинули майже всі заступники командира 106 дивізії ВДВ РФ. За даними Страткому ЗСУ, вижив лише один заступник командира з позивним "борсук", який отримав тяжкі поранення.

8 липня українські військові уразили російські цілі у Новій Каховці в районі місцевої ГЕС. Унаслідок ракетних ударів ЗС РФ втратили систему ППО та кілька десятків солдатів.