Военные РФ провалили наступление на трех направлениях на востоке Украины, – Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины успешно поражают командные пункты разного уровня и склады боеприпасов врага. Обстрелы из танков, артиллерии и РСЗО на Харьковском направлении и на Донбассе не прекращаются.

Вооруженные силы Украины остановили наступление российских военных на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинские военные удерживают оборону и готовы к любым изменениям в оперативной обстановке. ВСУ поражают вражеские командные пункты разного уровня и склады боеприпасов, отмечается в сводке.

Восток Украины и Донбасс

Харьковское направление. Вражеская армия обстреливала территории возле населенных пунктов Победа, Светличное, Гусаровка, Борщевая, Залиман, Слатино, Новое, Ивановка, Русская Лозовая и Сосновка из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

Авиаудары были нанесены возле Нового, продолжает интенсивное ведение воздушной разведки беспилотниками (БПЛА).

Славянское направление. Обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО велись недалеко от Курулек, Бражковки, Богородичного, Краснополья и Адамовки. Противник задействовал разведывательные БПЛА.

Разведка боем в районе населенного пункта Долина оказалась бессмысленной, враг понес потери и отошел. Чтобы улучшить тактическое положение, ВС РФ вели штурмовые действия у Богородичного, но безуспешно.

[ + – ] Вражеская армия обстреливала населенные пункты в Харьковской области

Краматорское направление. Обстрелы из артиллерийских систем зафиксированы недалеко от Григоровки, Северска и Ивано-Дарьевки. Оккупанты применили авиацию для удара в районе Григоровки.

Бахмутское направление. Обстрелы военной и гражданской инфраструктуры велись возле Бахмутского, Шумов, Яковлевки, Зайцевого и Кодымы. Авиаудары наносились в районах Яковлевки и Кодымы. Попытки вести наступление вблизи Кодымы и Зайцевого были неудачными.

Авдеевское направление. Огневому влиянию врага подверглись районы Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького. Для улучшения тактического положения армия РФ вела безуспешные наступательные бои в районе Первомайского.

Новопавловское направление. Позиции ВСУ Обстреляны из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Павловки, Владимировки, Константиновки и Новоукраинки. Противник задействовал авиацию для удара в районе Владимировки.

Запорожское направление. Оккупанты обстреливали позиции ВСУ из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Белогорье и Новополь. Нанесли авиаудары возле Новополя и Новоселки.

Юг и север Украины

Южнобугское направление. Основные усилия противник сосредоточил на недопущении продвижения ВСУ и восполнении потерь.

Из имеющихся артиллерийских систем и танков обстреливалась инфраструктура в районах населенных пунктов Александровка, Прибугское, Новогригоровка, Первомайское, Квитневое, Кобзарцы, Яковлевка, Потемкино, Трудолюбовка, Добрянка, Таврическое, Шевченково, Любомировка, Березнеговатое.

[ + – ] На Южнобугском направлении велась стрельба по инфраструктуре из артиллерийских систем и танков

Враг задействовал авиацию возле Новогригорьевки и Андреевки. Активно действовали разведывательные БПЛА россиян.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка ВС РФ ведет разведку и блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Волынское, Полесское и Северское направления. Ситуация без особых изменений. На последнем враг из ствольной артиллерии обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Белополье, Гай, Екатериновка, Мирополье и Водолаги Сумской области. Воздушная разведка велась беспилотными летательными аппаратами.

Напомним, что 28 августа ВСУ нанесли удар по территории завода "Сокол" в Новой Каховке, где была военная база российских оккупантов. Туда попало 5 ракет.

По информации СМИ, Украина успешно применяет метод военного сопротивления агрессору, который создали американские военные в 2013 году. Американский генерал Марк Шварц утверждал, что ВСУ грамотно используют ресурсы и нетрадиционные методы войны для подрыва войск России.

Фокус ранее писал об освобождении села Бражковка в Харьковской области. В Генштабе не назвали точную дату освобождения этого населенного пункта.