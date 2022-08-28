Украина использует для защиты от России метод сопротивления, созданный в США, - CNN

Концепция тотального сопротивления была создана еще 9 лет назад, но война в Украине стала для этой доктрины настоящим испытательным полигоном.

Наша страна успешно применила метод сопротивления, который был создан американскими военными еще в 2013 году. После 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, в США еще больше уделили внимания тому, как можно создать действенный план тотальной обороны перед превосходящими силами противника. Согласно этой концепции, которая получила название Resistance Operating Concept (ROC), в сопротивлении должны участвовать не только армия, но и гражданские. Настоящим испытательным полигоном для американского метода сопротивления стала полномасштабная война в Украине, которая началась 24 февраля 2022 года, пишет CNN.

Американская концепция сопротивления агрессору предлагает новый и нестандартный метод ведения войны и организации обороны. И американские военные считают, что Украина успешно применила основы этой доктрины тотального сопротивления.

По словам Марка Шварца, американского генерала в отставке, Украина использует все ресурсы и очень нетрадиционные методы войны, чтобы ослабить войска РФ.

"У России численное превосходство на поле боя, но Украина дала отпор РФ, несмотря на то, что некоторые считали, что армия РФ сможет оккупировать за несколько недель, если не дней, большую часть Украины", — говорит Шварц.

По словам Кевина Стрингера, полковника армии США в оставке, который был один из разработчиков новой концепции сопроротивления, серия взрывов в Крыму говорит о том, что наша страна использует предложенный метод борьбы с агрессором.

"Если нельзя преодолеть превосходящие силы противника обычным способом, то нужно использовать силы специальных операций. Но для этого нужна поддержка сил сопротивления ", — говорит Стрингер.

Отчеты правительства Украины, которые имеются у CNN, гвоорят о том, что Украина причастна к взрывам на российских базах и складах боеприпасов в Крыму. Но нет подтверждений тому, что эти удары были нанесены с помощью ракет и беспилотников.

"Это значит, что принципы концепции ROC успешно работают в условиях реальных боевых действий", — говорит Стрингер.

Согласно заявлению командующего Командованием сил специальных операций США генерала Ричарда Кларка, американцы помогали обучать украинские подразделения сопротивления, которые должны действовать вместе с силами специального назначения. По его мнению, обучение прошло успешно, на что указывают успешные военные операции Украины.

Украинское правительство создало специальный веб-сайт еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, на котором были указаны разные способы ненасильственного сопротивления оккупантам. Таким образом оккупационные администрации должны потерять способность управлять захваченными территориями.

CNN пишет, что американская концепция сопротивления также предполагает насильственные методы борьбы с противником в оккупации с помощью разных диверсий.

Американская доктрина массового сопротивления предполагает, что нужно использовать информационный фронт для того, чтобы блокировать сообщения противника поддерживать единство населения.

Издание делает вывод, что текущие методы сопротивления украинцев очень успешны и благодаря этому создается позитивный имидж Украины за рубежом, что способствует ее дальнейшей поддержке в борьбе с Россией.

По словам Николь Киршманн, пресс-секретаря Командования сил специальных операций США в Европе, с момента создания новой концепции сопротивления по крайней мере 15 стран приняли участие в обучении этой доктрине.

Что касается поддержки западных стран, то Великобритания передает Украине подводные беспилотники. Фокус уже подробно писал о том, на что они способны.

Как уже писал Фокус, ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области. Это село Бражковка, которое находится на Славянском театре военных действий.