Великобритания передает Украине подводные беспилотники: на что они способны

Десятки украинских военных уже обучают управлять аппаратами, предназначенными для разминирования морей.

Великобритания отправляет в Украину подводные беспилотные аппараты, которые помогут искать мины возле берегов. Подробности сообщил официальный сайт Министерства обороны Объединенного королевства.

Британцы передают Украине шесть беспилотников для разминирования морей. Три аппарата Великобритания выделит со своего государственного склада, а еще три специально купит у производителя. Кроме того, в ближайшие месяцы специалисты Королевского флота и армии США обучат десятки украинских военнослущахи, как обращаться с новой для них техникой, первая группа уже приступила к тренировкам.

Минобороны не раскрывает модель подводного аппарата, но поделилось некоторыми техническими характеристиками. Как утверждает ведомство, беспилотник предназначен для работы на мелководье на глубине до 100 метров. При помощи набора датчиков он может обнаруживать под водой мины и определять их тип, чтобы потом военные их безопасно уничтожали.

Один из украинских моряков рассказал Sky News, что беспилотники очень пригодятся при очистке морской акватории, особенно в критически важной области рядом Одессой. Полное разминирование береговой линии может занять десятилетия, но дроны помогут ускорить этот процесс.

"Наша основная задача — обнаружить эти мины, потому что это очень важно не только для военных, но и для гражданских судов, для гражданской торговли", — прокомментировал военный.

Ведомство подчеркнуло, что морские мины мешают движению кораблей с зерном, отправленным на экспорт. В июле при посредничестве ООН и Турции была заключена сделка, разрешающая вывоз продовольствия из Украины, однако действия российских войск не дают это сделать.

"Россия использует продовольствие в качестве оружия, уничтожая украинское сельское хозяйство и блокируя черноморские порты страны, чтобы предотвратить экспорт, что приводит к разрушительным последствиям для самых бедных людей в мире по мере роста цен на продукты питания", — пишет Минобороны.

22 июля Украина подписала документ об экспорте зерна морским путем с Турцией и ООН, которые выступили гарантами. Параллельно с зеркальный договор с ними подписал министр обороны России Сергей Шойгу.

26 августа в Стамбуле заработал Совместный координационный центр по экспорту зерна. Представители Украины и Турции обсудили первые грузовые поставки по Черному морю.

Ранее писали, что украинцы разработали уникальные подводные беспилотники под названием Kronos. Компания Highland Systems уверяет: аппарат может стрелять торпедами и перевозить экипаж до 10 человек, выпуская их прямо в воду.