Великобританія передає Україні підводні безпілотники: на що вони здатні

Десятків українських військових уже навчають керувати апаратами, призначеними для розмінування морів.

Британія відправляє в Україну підводні безпілотні апарати, які допоможуть шукати міни біля берегів. Деталі повідомив офіційний сайт Міністерства оборони Об'єднаного королівства.

Британці передають Україні шістьбезпілотників для розмінування морів. Три апарати Великобританія виділить зі свого державного складу, а ще три спеціально купить у виробника. Крім того, найближчими місяцями фахівці Королівського флоту й армії США навчать десятків українських військовослужбовців, як поводитися з новою для них технікою, перша група вже приступила до тренувань.

Міноборони не розкриває моделі підводного апарату, але поділилося деякими технічними характеристиками. Як стверджує відомство, безпілотник призначений для роботи на мілководді на глибині до 100 метрів. За допомогою набору датчиків він може виявляти під водою міни та визначати їх тип, щоб потім військові їх безпечно знищували.

Один із українських моряків розповів Sky News, що безпілотники стануть у пригоді під час очищення морської акваторії, особливо в критично важливій області поряд із Одесою. Повне розмінування берегової лінії може тривати десятиліття, але дрони допоможуть прискорити цей процес.

"Наше основне завдання — виявити ці міни, тому що це дуже важливо не лише для військових, а й для цивільних суден, для цивільної торгівлі", — прокоментував військовий.

Відомство підкреслило, що морські міни заважають руху кораблів із зерном, відправленим на експорт. У липні за посередництва ООН і Туреччини уклали угоду, яка дозволяє вивіз продовольства з України, проте дії російських військ не дають цього зробити.

"Росія використовує продовольство як зброю, знищуючи українське сільське господарство та блокуючи чорноморські порти країни, щоб запобігти експорту, що призводить до руйнівних наслідків для найбідніших людей у світі зі зростанням цін на продукти харчування", — пише Міноборони.

22 липня Україна підписала документ про експорт зерна морським шляхом із Туреччиною та ООН, які виступили гарантами. Паралельно дзеркальний договір із ними підписав міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

26 серпня в Стамбулі запрацював Спільний координаційний центр із експорту зерна. Представники України й Туреччини обговорили перші вантажні постачання Чорним морем.

Раніше писали, що українці розробили унікальні підводні безпілотники під назвою Kronos. Компанія Highland Systems запевняє: апарат може стріляти торпедами та перевозити екіпаж до 10 осіб, випускаючи їх у воду.