Україна використовує для захисту від Росії метод опору, створений у США, — CNN

Концепцію тотального опору було створено ще 9 років тому, але війна в Україні стала для цієї доктрини справжнім випробувальним полігоном.

Наша країна успішно застосувала метод опору, створений американськими військовими ще в 2013 році. Після 2014 року, коли Росія окупувала Крим і частину Донбасу, у США ще більше приділили уваги тому, як можна створити дієвий план тотальної оборони перед вищими силами супротивника. Згідно з цією концепцією, яка отримала назву Resistance Operating Concept (ROC), в опорі мають брати участь не лише армія, а й цивільні. Справжнім випробувальним полігоном для американського методу опору стала повномасштабна війна в Україні, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, пише CNN.

Американська концепція опору агресору пропонує новий і нестандартний метод ведення війни й організації оборони. Й американські військові вважають, що Україна успішно застосувала засади цієї доктрини тотального спротиву.

За словами Марка Шварца, американського генерала у відставці, Україна використовує всі ресурси та дуже нетрадиційні методи війни, щоб послабити війська РФ.

"У Росії чисельна перевага на полі бою, але Україна дала відсіч РФ, незважаючи на те, що деякі вважали, що армія РФ зможе окупувати за кілька тижнів, якщо не днів, більшу частину України", — каже Шварц.

За словами Кевіна Стрінгера, полковника армії США у відставці, який був одним із розробників нової концепції опору, серія вибухів у Криму говорить про те, що наша країна використовує запропонований метод боротьби з агресором.

"Якщо не можна подолати переважальні сили противника звичайним способом, то потрібно використовувати сили спеціальних операцій. Але для цього потрібна підтримка сил опору", — каже Стрінгер.

Звіти уряду України, які є у CNN, говорять про те, що Україна причетна до вибухів на російських базах і складах боєприпасів у Криму. Але немає підтверджень тому, що ці удари було завдано за допомогою ракет і безпілотників.

"Це означає, що принципи концепції ROC успішно працюють в умовах реальних бойових дій", — каже Стрінгер.

Згідно із заявою командувача Командуванням сил спеціальних операцій США генерала Річарда Кларка, американці допомагали навчати українські підрозділи опору, які мають діяти разом із силами спеціального призначення. На його думку, навчання пройшло успішно, на що вказують успішні воєнні операції України.

Український уряд створив спеціальний вебсайт ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, на якому було вказано різні способи ненасильницького опору окупантам. Так, окупаційні адміністрації повинні втратити здатність керувати захопленими територіями.

CNN пише, що американська концепція опору також передбачає насильницькі методи боротьби з противником в окупації за допомогою різних диверсій.

Американська доктрина масового опору передбачає, що необхідно використовувати інформаційний фронт у тому, щоб блокувати повідомлення противника, підтримувати єдність населення.

Видання робить висновок, що поточні методи опору українців є дуже успішними і завдяки цьому створюється позитивний імідж України за кордоном, що сприяє її подальшій підтримці у боротьбі з Росією.

За словами Ніколь Кіршманн, прессекретаря Командування сил спеціальних операцій США в Європі, з моменту створення нової концепції опору принаймні 15 країн взяли участь у навчанні цієї доктрини.

Щодо підтримки західних країн, то Велика Британія передає Україні підводні безпілотники. Фокус уже докладно писав про те, на що вони здатні.

Як уже писав Фокус, ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Харківській області. Це село Бражківка, яке знаходиться на Слов'янському театрі воєнних дій.