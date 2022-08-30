У Херсоні чути інтенсивні перестрілки та вибухи, — соцмережі (відео)

Повідомлення про бої надходять із Північного району окупованого міста.

Вранці, 30 серпня, мешканці Північного району Херсона прокинулися від звуків інтенсивної перестрілки, повідомляють місцеві телеграм-канали. Крім стрілянини з автоматичної зброї чути також вибухи.

"На Кольцова вже як 40 хвилин багато автоматних черг, дуже близько до будинку, чути вибухи, начебто від гранат, стрілянина з великою кількістю учасників", — повідомили підписники каналу "Х..вий Херсон" о 7:15.

Також, за словами місцевих жителів, рано-вранці ЗСУ знову атакували Антонівський міст, зафіксовано не менш як три "прильоти".

Як повідомлялося, 29 серпня в оперативному командуванні "Південь" заявили про те, що українські війська перейшли в контрнаступ на багатьох напрямках на півдні країни. ЗСУ вдалося пробити першу лінію оборони російських військ на Херсонському напрямку.

Вночі, 30 серпня, в ОК "Південь" повідомили про підсумки минулої доби та втрати ворога. Українська артилерія вразила 30 одиниць техніки та 13 пунктів управління загарбників у Херсонському, Бериславському та Каховському районах. Авіація завдала ударів по системі протиповітряної оборони противника.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що ЗСУ практично перервали постачання окупантів через мости. Крім того, військові знищили поромні переправи на Херсонщині. Арестович наголосив, що 29 серпня ЗСУ знищили як мінімум дві переправи росіян.