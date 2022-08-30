За добу ЗСУ знищили 30 одиниць техніки окупантів РФ, — ОК "Південь"

Крім того, було знищено близько 82 солдатів армії противника, а також переправу, яку ворог налагоджував через Дніпро у районі села Львове.

Українські військові на південному напрямку продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку. Протягом доби 29 серпня захисники за допомогою артилерії вразили 13 пунктів управління загарбників у Херсонському, Бериславському та Каховському районах. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

За інформацією військових, шістьма авіаційними ударами різними засобами повітряного нападу ЗСУ атакували позиції протиповітряної оборони противника.

Ракетно-артилерійські підрозділи української армії, продовжуючи виконувати вогневі завдання, збільшили втрати РФ до 82 солдатів та 30 одиниць техніки, серед яких:

зенітно-ракетна система С-300;

2 танки Т-72;

11 гаубиць "Мста-Б";

3 реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган";

важка вогнеметна система "Сонцепьок";

самохідна артилерійська установка "Гіацинт-С";

самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С";

120 мм мобільний міномет;

самохідні гаубиці "Акація" та "Мста-С";

протитанкова керована ракета;

6 одиниць броньованої техніки.

Також захисники України вдарили по складах боєприпасів російських загарбників у районі Берислава, Високопілля, Антонівки. Крім того, ЗСУ атакували переправу, яку ворог налагоджував через Дніпро у районі села Львове.

[ + – ] ЗСУ атакували загарбників

Нагадаємо, що раніше Арестович розповів, чи може РФ перекинути новий армійський корпус до Херсона, до складу якого входить 15 тисяч людей.

Також ми писали, що Зеленський звернувся до ЗС РФ на окупованій Україні. Глава держави наголосив, що якщо загарбники хочуть вижити, то вони мають відступати.