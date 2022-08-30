За сутки ВСУ уничтожили 30 единиц техники оккупантов РФ, — ОК "Юг"
Кроме того, было уничтожено около 82 солдат армии противника, а также переправа, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львово.
Украинские военные на южном направлении продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику. На протяжении суток 29 августа защитники с помощью артиллерии поразили 13 пунктов управления захватчиков в Херсонском, Бериславском и Каховском районах. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
По информации военных, шестью авиационными ударами различными средствами воздушного нападения ВСУ атаковали позиции противовоздушной обороны противника.
Ракетно-артиллерийские подразделения украинской армии, продолжая выполнять огневые задачи, увеличили потери РФ до 82 солдат и 30 единиц техники, среди которых:
- зенитно-ракетная система С-300;
- 2 танка Т-72;
- 11 гаубиц "Мста-Б";
- 3 реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган";
- тяжелая огнеметная система "Солнцепек";
- самоходная артиллерийская установка"Гиацинт-С";
- самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С";
- 120 мм мобильный миномет;
- самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С";
- противотанковая управляемая ракета;
- 6 единиц бронированной техники.
Также защитники Украины ударили по складам боеприпасов российских захватчиков в районе Берислава, Высокополья, Антоновки. Кроме того, ВСУ атаковали переправу, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львово.
Напомним, что ранее Арестович рассказал, может ли РФ перебросить новый армейский корпус в Херсон, в состав которого входит 15 тысяч человек.
Также мы писали, что Зеленский обратился к ВС РФ на оккупированной Украине. Глава государства подчеркнул, что если захватчики хотят выжить, то они должны отступать.