За сутки ВСУ уничтожили 30 единиц техники оккупантов РФ, — ОК "Юг"

Кроме того, было уничтожено около 82 солдат армии противника, а также переправа, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львово.

Украинские военные на южном направлении продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику. На протяжении суток 29 августа защитники с помощью артиллерии поразили 13 пунктов управления захватчиков в Херсонском, Бериславском и Каховском районах. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

По информации военных, шестью авиационными ударами различными средствами воздушного нападения ВСУ атаковали позиции противовоздушной обороны противника.

Ракетно-артиллерийские подразделения украинской армии, продолжая выполнять огневые задачи, увеличили потери РФ до 82 солдат и 30 единиц техники, среди которых:

зенитно-ракетная система С-300;

2 танка Т-72;

11 гаубиц "Мста-Б";

3 реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган";

тяжелая огнеметная система "Солнцепек";

самоходная артиллерийская установка"Гиацинт-С";

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С";

120 мм мобильный миномет;

самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-С";

противотанковая управляемая ракета;

6 единиц бронированной техники.

Также защитники Украины ударили по складам боеприпасов российских захватчиков в районе Берислава, Высокополья, Антоновки. Кроме того, ВСУ атаковали переправу, которую враг налаживал через Днепр в районе села Львово.

[ + – ] ВСУ атаковали захватчиков

Напомним, что ранее Арестович рассказал, может ли РФ перебросить новый армейский корпус в Херсон, в состав которого входит 15 тысяч человек.

Также мы писали, что Зеленский обратился к ВС РФ на оккупированной Украине. Глава государства подчеркнул, что если захватчики хотят выжить, то они должны отступать.