Маск попал под влияние Путина: украинские американцы пытаются остановить запуск спутников SpaceX

Комитет, представляющий интересы более 1 миллиона американцев украинского происхождения, обеспокоен тем, что Илон Маск может наладить связи с Путиным. Основатель SpaceX это отрицает.

Украинский конгрессный комитет Америки подал петицию в Федеральную комиссию по связи США (FCC) в попытке добиться того, чтобы агентство отклонило заявку SpaceX на отправку большего количества спутников Starlink. Петиция размещена на сайте FCC.

Коалиция украинских американских организаций пытается не позволить SpaceX запускать больше спутников, ссылаясь на опасения по поводу связей основателя Илона Маска с президентом РФ Владимиром Путиным и неясную позицию Департамента эффективности правительства, полуофициальной консультативной группы избранного президента Дональда Трампа.

Петиция, поданная в FCC

Комитет, представляющий интересы более чем 1 миллион американцев украинского происхождения, выразил обеспокоенность по поводу того, что Илон Маск может наладить связи с Путиным, отмечает USA Today. Маск это отрицает. Комитет подал ходатайство в FCC об отклонении любых заявок SpaceX из-за очевидного конфликта между деловыми интересами Маска и его новой ролью в ведомстве Дональда Трампа.

Спутники Маска, использовались в военных операциях Украины. Издание пишет, что сегодня большая часть коммуникаций страны осуществляется через Starlink, поскольку за время полномасштабного вторжение России в 2022 году была выведена из строя значительная часть сети мобильной связи. Президент Украины Владимир Зеленский звонил Трампу и Маску после своего переизбрания посредством спутниковой связи.

Маск предложил идею мирного плана на условиях Кремля. Работа Starlink также ограничивалась во время военных операций ВСУ. Сообщалось и о секретных звонках между Маском и Путиным.

"У нас нет проблем с его платформой Twitter X или производством автомобилей. У нас есть проблема с тем, что он принимает позицию одной из сторон во время агрессивной войной против страны, которая никогда никуда не вторгалась", — объяснил Артур Белендюк, главный адвокат украинской коалиции. Он также добавил, что Маск "начинает играть в геополитику и заниматься, по сути, внешней политикой, а это не его работа".

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Wall Street Journal писало о том, что главный офицер военной разведки Украины заявил, что российские истребители уже используют спутники Маска в своих интересах. Миллиардер назвал эти обвинения "категорически ложными".

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Украинская коалиция также обеспокоена тем, что возможности Маска в правительстве Трампа позволят ему оказывать давление на регулирующие органы, чтобы те отдавали предпочтение его компаниям. Новый председатель Федеральной комиссии по связи Трампа и нынешний комиссар Брендан Карр заявил, что не ожидает, что агентство восстановит субсидии в размере 888,5 млн долларов для сервиса Starlink.

Многие эксперты заявили, что необходим серьезный пересмотр федеральных расходов, и Маск может стать тем, кто это сделает.

Напомним, что Илон Маск привел четырехлетнего сына на встречу на Капитолийском холме.

Также сообщалось, что, по данным CNN, войска РФ покидают Сирию, Кремль взывает к Турции о помощи.