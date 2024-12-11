"Ілон Маск нервує": у Білорусі створили "свій" Starlink із товарів на AliExpress (фото, відео)

Білоруський комплекс "Куліса" — це набір мережевого обладнання та китайських мікросхем. Антена у вигляді звичайної тарілки для зв'язку із супутником — єдине, що нагадує Starlink.

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Білоруські військові заявили, що їм вдалося створити аналог Starlink — комплекс "Куліса". Про це повідомив начальник зв'язку армії Білорусі Вадим Романов.

Так звана новинка супроводжувалася сюжетами по держканалах під назвою "Ілон Маск занервував! Білоруський аналог Starlink".

Система "Куліса" максимально далека від Starlink

Однак насправді хвилюватися варто китайському маркетплейсу AliExpress, оскільки для створення "Куліси" на нього здійснили справжній набіг, пишуть експерти Defence Express.

"Уся ця система максимально далека від Starlink і зібрана з того, що, вочевидь, вдалося купити і з'єднати між собою. Зокрема, у середині кейса — стандартне цивільне комунікаційне обладнання. Єдиний умовно військовий компонент — пристрій апаратно-програмного IP-шифрування "Приток-Ш", — вказують оглядачі.

Схема "Куліси" являє собою набір стандартного мережевого обладнання

Також представлена схема всієї "Куліси", яка являє собою набір стандартного мережевого обладнання. Єдине, що нагадує віддалено Starlink, це антена у вигляді звичайної тарілки для зв'язку часів початку 2000-х років.

Нагадаємо, компанія Ілона Макса SpaceX отримала контракт від Пентагону для розширення доступу України до захищеної та військової версії мережі Starlink. До 2500 терміналів Starlink отримають доступ до зашифрованого сигналу Starshield.

У США супутники Starlink все частіше плутають з НЛО. Супутники після їх запуску тісно скупчуються і сильно відбивають сонячне світло.