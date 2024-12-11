"Илон Маск нервничает": в Беларуси создали "свой" Starlink из товаров на AliExpress (фото, видео)

Белорусский комплекс "Кулиса" — это набор сетевого оборудования и китайских микросхем. Антенна в виде обычной тарелки для связи со спутником — единственное, что напоминает Starlink.

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Белорусские военные заявили, что им удалось создать аналог Starlink — комплекс "Кулиса". Об этом сообщил начальник связи армии Беларуси Вадим Романов.

Так называемая новинка сопровождалась сюжетами по госканалам под названием "Илон Маск занервничал! Белорусский аналог Starlink".

Система "Кулиса" максимально далека от Starlink

Однако на самом деле волноваться стоит китайскому маркетплейсу AliExpress, так как для создания "Кулисы" на него совершили настоящий набег, пишут эксперты Defence Express.

"Вся эта система максимально далека от Starlink и собрана из того, что, очевидно, удалось купить и соединить между собой. В частности, в середине кейса — стандартное гражданское коммуникационное оборудование. Единственный условно военный компонент — устройство аппаратно-программного IP-шифрования "Приток-Ш", — указывают обозреватели.

Схема "Кулисы" представляет собой набор стандартного сетевого оборудования

Также представлена схема всей "Кулисы", которая представляет собой набор стандартного сетевого оборудования. Единственное, что напоминает отдаленно Starlink, это антенна в виде обычной тарелки для связи времен начала 2000-х годов.

Напомним, компания Илона Макса SpaceX получила контракт от Пентагона для расширения доступу Украины к защищенной и военной версии сети Starlink. До 2500 терминалов Starlink получат доступ к зашифрованному сигналу Starshield.

В США спутники Starlink все чаще путают с НЛО. Спутники после их запуска тесно скапливаются и сильно отражают солнечный свет.