Обычные смартфоны уже можно массово подключать к интернету Starlink: что известно

Запуск спутников позволил полностью сформировать первую группировку аппаратов с технологией, которая позволит обычным смартфонам подключаться к спутникам.

4 декабря в 22:05 по восточному побережью США в Калифорнии стартовала ракета SpaceX Falcon 9. Она вывела на низкую орбиту 20 спутников Starlink. Об этом пишет Space.

В этой партии было 13 спутников, которые поддерживают прямую связь смартфонов на Земле. Именно эти спутники позволили полностью сформировать первую группу таких аппаратов.

Илон Маск заявил, что первая группа спутников с прямым сотовым подключением уже была развернута во время этого запуска. Это позволит немодифицированным смартфонам подключаться к всемирной сети даже в отдаленных уголках Земли. Что же касается пропускной способности на единицу у этих устройств, она составляет около 10 Мбит/с. В будущем, пообещал глава SpaceX Илон Маск, группировки спутников будут гораздо более производительными.

Устройства Starlink були запущены на низкой околоземной орбите буквально через 61 минуту, то есть все пошло четко по плану. Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю через восемь минут после начала. Она прибыла на плавучую платформу "Of Course I Still Love You". Посадка происходила прямо в Тихом океане. В этом году компания SpaceX запустила более 80 миссий Starlink.

На сегодня Starlink — это свыше 6000 аппаратов. Из них свыше 300 поддерживают прямую сотовую связь. Данная группировка позволит оказывать услуги сотовой связи в отдаленных регионах мира, там, где обычная сотовая связь недоступна. В 2025 году услуги спутниковой сотовой связи начнет оказывать оператор T-Mobile, а позже подключатся и другие.

