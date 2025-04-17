"Заряжен определенной идеей": Путин похвалил Илона Маска, сравнив его с советским инженером-ракетчиком

Президент России Владимир Путин публично похвалил американского миллиардера и изобретателя Илона Маска во время встречи с российскими студентами 16 апреля, назвав его "пионером", которого можно разве что приравнять к советскому инженеру-ракетчику Сергею Королеву.

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О похвале, объявленной кремлевским лидером в отношении соратника президента США Илона Маска, рассказало издание The Moscow Times.

"Знаете, есть один человек — он живет в Штатах — Маск, который, можно сказать, увлекается Марсом", — сказал Путин студентам во время визита в Московский государственный технический университет имени Баумана, который специализируется на науке и инженерии.

Такие заявления прозвучали на фоне попыток России и США наладить более тесные связи путем проведения переговоров. Одни из таких переговоров недавно состоялись в Москве с участием спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

По словам главы Кремля, Илон Маск — это пример тех людей, которые нечасто появляются в мире.

"Это те люди, которые нечасто появляются среди человеческой популяции, заряженные определенной идеей", — сказал Путин.

Говоря о такой особой "человеческой популяции", Владимир Путин вспомнил об известном советском инженере, который специализировался на ракетном деле. Королев прославился тем, что создал первый спутник "Спутник" и "Восток-1". Также он сказал о других деятелях — "пионеров".

"Если это даже сегодня кажется невероятным, часто через некоторое время такие идеи воплощаются в жизнь. Так же как в свое время появились идеи Королева, наших пионеров", — отметил глава Кремля.

В то же время в семье самого американского миллиардера ранее заявляли о том, что уважают и "восхищаются" российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в частности высказался отец Илона Маска Эррол Маск. Он сказал, что практически вся семья испытывает восхищение в отношении кремлевского лидера, прежде всего из-за его якобы "спокойствия".

Зато риторика Илона Маска относительно Украины, которая звучала в начале полномасштабного вторжения, полностью изменилась. 3 апреля отец миллиардера рассказал, с чем это связано.

В октябре 2024 года в WSJ выяснили, что Илон Маск тайно общается с Владимиром Путиным после вторжения России в Украину.