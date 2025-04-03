"У нас есть все, совсем все": отец Маска рассказал, почему изменилось его отношение к Украине

В начале полномасштабной войны миллиардер и ныне старший советник президента США Илон Маск выражал поддержку Украине. Однако его риторика резко изменилась, и отец Маска объяснил, что с деловыми интересами это никак не связано.

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Об этом известно из интервью Эррола Маска русской службе BBC.

Об изменении позиции Илона Маска — с 13:26

"О нет, это не о деловых интересах. Нет, нет. У нас есть все, понимаете? Святые небеса, у нас есть все, знаете, совсем все! Вы можете себе это представить? Поэтому нам не нужны деньги, понимаете, что я имею ввиду? Нам не нужен еще один успешный бизнес — у нас такие уже есть", — заявил он.

Отец Маска пояснил, что после полномасштабного вторжения ВС РФ предоставление Украине доступа к спутниковому интернету Starlink казалось "правильным решением". Однако, по его словам, война не заканчивается — "она тянется и тянется".

Сейчас же Маск, занимая должность в Белом доме, имеет доступ к американским данным о финансировании войны в Украине.

"Две недели назад он сказал... Не вырезайте это из вашего интервью. Он сказал, что война в Украине — это самая большая коррупционная машина в истории человечества. Это коррупция, воровство и мошенничество", — передал его отец.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что случаи коррупции в Украине не касаются военной помощи от партнеров.

3 апреля Зеленский назвал сроки, в которые Россию могут дожать для принятия прекращения огня, и раскрыл "красные линии" Украины на мирных переговорах. По его словам, "иногда все в один момент происходит".