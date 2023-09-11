"Не имеют отношения к помощи партнеров": Зеленский прокомментировал случаи коррупции в Украине (видео)

Президент Украины заявил, что не желает никаких компромиссов с любыми коррумпированными людьми.

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Случаи коррупции в Украине не касаются помощи союзников, которые поставляют оружие и различное вооружение нашему государству. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CNN, которое опубликовал Офис президента.

Журналист Фарид Закария отметил, что украинское общество называет коррупцию основной проблемой, если не считать боевых действий. Он также вспомнил слова отдельных американских политиков, которые высказались за прекращение финансовой помощи нашему государству, поскольку считают, что в дальнейшем такая помощь будет означать только коррупционные риски.

Зеленский в ответ отметил, что все случаи, которые недавно были зафиксированы, не касается вопроса поставки сбоев или средств. Политик обратил внимание на прозрачность и контроль со стороны власти, которая прилагает соответствующие усилия.

"Это другие дела, это не о партнерах", — заявил он.

На уточняющий вопрос, способен ли руководитель государства осуществить изменения, чтобы исключить коррупцию, он ответил, что у него нет другого выбора. По его словам, представители власти не желают никаких компромиссов с любыми коррумпированными людьми, а также не будут мириться с мыслями об этом.

"Здесь у меня нет альтернативы, и я ее не хочу", — заявил президент в разговоре с американским журналистом.

Напомним, Зеленский 11 сентября прокомментировал контрнаступление ВСУ. По его словам, необходимо признать реалии фронта. Также он отметил, что Россия не готова идти на уступки и закончить конфликт мирно. Он отметил, что "счастливого конца" не будет, ведь Украина потеряла значительное количество людей во время защиты от вооруженной агрессии России.