"Счастливого конца не будет, мы потеряли много людей": Зеленский о контрнаступлении

По словам президента Украины, необходимо признать реалии фронта. Также он отметил, что Россия не готова идти на уступки и закончить конфликт мирно.

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Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность компромисса с Владимиром Путиным и заявил, что у войны не будет "счастливого конца". Об этом он заявил в интервью CNN.

Отвечая на призывы к мирным переговорам и достижения компромисса с Москвой, Зеленский заявил, что Россия сама не готова идти на компромисс.

Он привел в пример другие страны, которые пострадали от агрессии российских военных: "Вы видели какой-то компромисс со стороны Путина по другим вопросам? С Грузией? С Молдовой?".

Украинский президент также напомнил о гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина спустя два месяца после попытки мятежа. По словам Зеленского, Пригожин был убит, несмотря на данные ему обещания и гарантии безопасности.

"Когда вы хотите пойти на компромисс или диалог с кем-то, вы не можете сделать это со лжецом", — заключил он.

"Путин – он хочет захватить всю нашу страну, разрушить все наши семьи, дома. […] Он понимает, что Украина никогда не отступит, не уйдет со своей земли. Мы никогда этого не сделаем. Вот почему он [считает, что] должен нас убить", — добавил украинский президент.

Комментируя контрнаступление Украины, Зеленский заявил: "Все мы хотим достичь успеха и получить счастливый конец. Но это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей. Счастливого конца не будет. Мы должны это признать".

Напомним, 4 сентября сообщалось, что переговоры не сработают, поэтому Украине нужен новый план для успешной войны с Россией. Журналисты издания Politico отметили, что в Кремле заявляют о своей готовности сесть за стол переговоров для того, чтобы заморозить конфликт. Это дало бы Владимиру Путину возможность совершить очередной маневр для достижения военных и дипломатических целей.