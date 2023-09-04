Переговоры не сработают: Украине нужен новый план для успешной войны с Россией, — Politico

По словам журналистов, глава Кремля Владимир Путин использует переговоры для заморозки конфликта, что даст ему возможность совершить очередной маневр для достижения военных и дипломатических целей.

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Призывы к переговорам со стороны западных союзников будут усиливаться, если ВСУ в рамках контрнаступления на юге не смогут прорвать все три линии обороны РФ к началу сезона дождей. Об этом пишет издание Politico.

По словам журналистов, дожди существенно снизят возможность украинских войск маневрировать. Более того, в скором времени в Европе и США начнутся выборы, а их результаты могут сильно повлиять на военную поддержку Украины.

Издание пишет, что на Западе надежда на то, что украинским силам удастся перерезать сухопутный коридор для России в оккупированный Крым, освободив юг Запорожской области, еще есть. Однако тот факт, что с начала контрнаступления ВСУ смогли освободить только 108 квадратных километров говорит о том, что к такой надежде нужно относиться осторожно.

В материале говорится, что, если у ВСУ не получится достичь поставленных целей к ноябрю, на Западе будут усиливаться настроение о необходимости переговоров с Москвой. Еще одна проблема заключается в том, что на Западе не смогли определиться, что можно назвать победой Украины в войне.

Так, как пишут журналисты, западные политики не хотели отвечать на вопросы касательно этой темы. Многие лишь говорили, что в этой войне на кону стоит демократия. Однако по мере продолжения боевых действий в Украине, страх того, что война доберется до Запада напрямую, становился слабее.

Переговоры Украины с Россией: названы главные проблемы

Издание пишет, что даже у сценария с началом переговоров между Киевом и Москвой, есть три проблемы:

Первая – возможное ослабление поддержки Украины, которое поставит под угрозу уже достигнутые в войне результаты.

Вторая – даже если на переговоры согласится президент Украины Владимир Зеленский, украинский народ может не поддержать это решения, так как РФ, скорее всего, продолжат обстреливать мирные города ракетами и атаковать их БПЛА.

Третья – глава Кремля Владимир Путин использует переговоры для заморозки конфликта, что даст ему возможность совершить очередной маневр для достижения военных и дипломатических целей.

По словам журналистов, замороженный конфликт – лучший исход для Путина. Он хорошо себя чувствует в подобного рода ситуациях. Кремль сможет превратить слабость международного сообщества в свою силу. Путин сохранит власть в РФ, будет подпитывать паранойю у россиян, убеждая их в том, что страну хотят уничтожить внешние враги.

Поэтому, по словам журналистов, Украине нужен новый план для победы.

Напомним, что журналисты в конце августа писали, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины не завершатся ранее 2024 года. Так, на Западе опасаются, что если Дональд Трамп вновь станет президентом — он может отменить гарантии, которые Джо Байден предоставит Киеву.