Переговори не спрацюють: Україні потрібен новий план для успішної війни з Росією, — Politico

За словами журналістів, очільник Кремля Володимир Путін використає переговори для заморожування конфлікту, що дасть йому можливість здійснити черговий маневр для досягнення військових і дипломатичних цілей.

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Заклики до переговорів з боку західних союзників посилюватимуться, якщо ЗСУ в рамках контрнаступу на півдні не зможуть прорвати всі три лінії оборони РФ до початку сезону дощів. Про це пише видання Politico.

За словами журналістів, дощі істотно знизять можливість українських військ маневрувати. Ба більше, незабаром у Європі та США розпочнуться вибори, а їхні результати можуть сильно вплинути на військову підтримку України.

Видання пише, що на Заході надія на те, що українським силам вдасться перерізати сухопутний коридор для Росії в окупований Крим, звільнивши південь Запорізької області, ще є. Однак той факт, що від початку контрнаступу ЗСУ змогли звільнити лише 108 квадратних кілометрів, говорить про те, що до такої надії потрібно ставитися обережно.

У матеріалі йдеться про те, що, якщо у ЗСУ не вдасться досягти поставлених цілей до листопада, на Заході посилюватимуться настрої про необхідність переговорів із Москвою. Ще одна проблема полягає в тому, що на Заході не змогли визначитися, що можна назвати перемогою України у війні.

Так, як пишуть журналісти, західні політики не хотіли відповідати на запитання щодо цієї теми. Багато хто лише говорив, що в цій війні на кону стоїть демократія. Однак у міру продовження бойових дій в Україні, страх того, що війна добереться до Заходу безпосередньо, ставав слабшим.

Переговори України з Росією: названо головні проблеми

Видання пише, що навіть у сценарію з початком переговорів між Києвом і Москвою є три проблеми:

Перша — можливе ослаблення підтримки України, яке поставить під загрозу вже досягнуті у війні результати.

Друга — навіть якщо на переговори погодиться президент України Володимир Зеленський, український народ може не підтримати це рішення, адже РФ, найімовірніше, і далі обстрілюватиме мирні міста ракетами й атакуватиме їхніми БПЛА.

Третя — глава Кремля Володимир Путін використає переговори для заморозки конфлікту, що дасть йому можливість здійснити черговий маневр для досягнення військових і дипломатичних цілей.

За словами журналістів, заморожений конфлікт — найкращий результат для Путіна. Він добре почувається в подібного роду ситуаціях. Кремль зможе перетворити слабкість міжнародної спільноти на свою силу. Путін збереже владу в РФ, буде підживлювати параною у росіян, переконуючи їх у тому, що країну хочуть знищити зовнішні вороги.

Тому, за словами журналістів, Україні потрібен новий план для перемоги.

Нагадаємо, що журналісти наприкінці серпня писали, що переговори про гарантії безпеки для України не завершаться раніше 2024 року. Так, на Заході побоюються, що якщо Дональд Трамп знову стане президентом — він може скасувати гарантії, які Джо Байден надасть Києву.