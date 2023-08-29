Переговори про гарантії безпеки для України не завершаться раніше 2024 року, — WSJ

За даними видання, на Заході побоюються, що якщо Дональд Трамп знову стане президентом — він може скасувати гарантії, які Джо Байден надасть Києву.

Related video

Надання гарантій безпеки Україні з боку країн-учасниць G7, імовірно, буде завершено лише до 2024 року. Про це 29 серпня пише The Wall Street Journal із посиланням на неназваного французького чиновника.

Повідомляється, що Сполучені Штати та Британія наразі активно ведуть переговори з цього питання.

При цьому, за словами французького чиновника, Франція планує розпочати перший раунд переговорів із Києвом щодо двосторонніх гарантій безпеки вже найближчими тижнями.

Водночас Німеччина тільки почала аналізувати можливі способи надання підтримки Україні, і поки що не зрозуміло, яких конкретних домовленостей буде досягнуто з іншими країнами.

Відсутність двосторонніх угод між союзниками може стати ключовою проблемою в наданні гарантій безпеки для України, зазначає видання. На думку журналістів, це може знизити ефективність військової допомоги, що надається Києву.

Розпливчасті гарантії від США

З посиланням на інформацію з Білого дому видання повідомляє, що існує невизначеність щодо того, які саме гарантії може надати Вашингтон Києву з огляду на можливість скасування цих зобов'язань майбутньою адміністрацією.

Згідно з американським законодавством, для міжнародних договорів із зобов'язальним характером потрібне схвалення двох третин голосів у Сенаті. Скасувати такі угоди також може тільки Сенат більшістю голосів. Президент має можливість укладати міжнародні угоди без схвалення Сенату, але ці угоди можуть бути анульовані майбутнім президентом. Європейські країни побоюються, що Дональд Трамп, у разі повернення до Білого дому, може скористатися цією можливістю.

З метою уникнути обмежень, адміністрація США розглядає варіант укладення з Україною меморандуму про взаєморозуміння, який не потребує схвалення Сенату. Однак такий документ, що не передбачає зобов'язань щодо постачання конкретного озброєння і термінів їх виконання, найімовірніше, буде чинити обмежений вплив на Росію і не сприятиме запобіганню продовження нею "спеціальної операції", зазначає видання.

Нагадаємо, що під час липневого саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі країни G7 погодили рамковий документ про "гарантії безпеки" для України.

27 серпня президент України Володимир Зеленський 27 серпня заявив, що Україна може отримати від США гарантії безпеки на кшталт ізраїльських.