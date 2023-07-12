Україна замість запрошення отримала "важливі гарантії": підсумки саміту НАТО у Вільнюсі

За словами представників країн Альянсу, новостворена Рада "НАТО-Україна" дасть змогу Києву на рівних правах з іншими засідати в ній і скликати за потреби.

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12 липня, на пресконференції за підсумками вільнюського саміту НАТО президент України Володимир Зеленський заявив, що взято курс на вступ до Північноатлантичного союзу, але що сам вступ до Альянсу стане можливим лише після закінчення розв'язаної Росією війни в Україні. Фокус в одному матеріалі зібрав усі важливі події вільнюського саміту.

За словами президента, він залишився задоволений декларацією про гарантії безпеки для України, яку підписали представники G7.

Зеленський наголосив на важливості того, що в ній вказані конкретні умови безпеки.

Торгувати членством України в НАТО не будуть

"Ніхто членством у НАТО не торгуватиме з будь-ким", — заявив президент на пресконференції у Вільнюсі, додавши, що це має бути по-справжньому політичне рішення.

Зеленський уточнив, що не знає, чи всі відверті з ним до кінця і чи все правдиво, але сказав, що необхідно жити з вірою в союзників у війні з РФ.

Зустріч Зеленського і Байдена

У столиці Литви також відбулася зустріч українського та американських президентів. Зеленський після бесіди з Джо Баденом висловився про те, що обговорювали допомогу Україні в довгостроковій перспективі, постачання озброєнь, політику і НАТО.

За день до зустрічі Байден сказав своєму українському колезі, що з нетерпінням чекає дня офіційного вступу України до НАТО, але цьому передуватиме серйозна робота.

Байден сказав, що Україна приєднається до Альянсу і відзначив рух у правильному напрямку.

Після зустрічі з Байденом Зеленський заявив, що війна "завершиться спільною перемогою".

Байден також виступив із промовою перед жителями Вільнюса, під час якої згадав про місяці, що передували повномасштабному вторгненню в Україну. За його словами, навіть дехто в Україні не довіряв інформації, яка з'явилася в американської розвідспільноти за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. За його словами, США "були всередині" війни, яку замишляв Володимир Путін, і зрештою голова Кремля прорахувався.

"Спільна декларація про підтримку України"

Країни "Великої сімки" під час саміту у Вільнюсі погодили документ, покликаний гарантувати безпеку Україні. За словами Джо Байдена, кінцеве завдання цієї декларації в тому, щоб завершити війну. Вона має стати основою для стримування РФ, а також будь-яких майбутніх агресій стосовно України.

У документі визначено параметри майбутніх двосторонніх домовленостей Києва і союзних країн, готових надавати тривалу підтримку.

Нова Рада "НАТО-Україна"

На зміну комісії "НАТО-Україна" прийшла новостворена Рада "НАТО-Україна", яка вже провела своє перше засідання.

За словами представників країн Альянсу, йдеться про підвищення рівня відносин. Це одна з необхідних передумов для України. Київ буде на рівних правах з іншими країнами засідати в раді, а також скликати її за необхідності.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції сказав, що Україна зможе вступити до Альянсу після закінчення війни, і коли союзники вважатимуть, що всі необхідні умови виконано.

У відповідь Володимир Зеленський назвав результати вільнюського форуму хорошими, але зазначив, що вони були б ідеальними, якби Київ запросили приєднатися до Альянсу.

Столтенберг не став спекулювати щодо "чобота НАТО"

На пресконференції Столтенберг також відповів на запитання про те, що "чобіт НАТО" не з'явиться на українській землі до кінця війни. А війну в Україні він назвав битвою логістик.

Нагадаємо, що під час саміту в Литві голова Міноборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Захід не Amazon, і що Україна "недостатньо вдячна" за підтримку. Зеленський, зі свого боку, сказав, що потрібно зателефонувати британському міністру.

Президенту також радили "охолонути" перед зустріччю у Вільнюсі. За словами журналістів, український лідер розраховував, що Україні нададуть конкретні зобов'язання щодо вступу до Північноатлантичного союзу.

Також повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував зустріч із Володимиром Путіним, можливо, щоб пояснити, навіщо він відпустив командирів-захисників Маріуполя.