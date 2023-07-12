"Як рівні": на саміті у Вільнюсі розпочалася Рада Україна-НАТО — що обговорюють (відео)

Президент України назвав пріоритетні питання для обговорення, які допоможуть створити спільну стратегію розвитку, підтримки стабільності та безпеки на континенті.

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Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським присутня у колі лідерів країн НАТО, і це історичний момент. Відповідну заяву зробив Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО.

Він наголосив, що українці на саміті у Вільнюсі на рівні з іншими учасниками. Участь України на заході, як заявив генсек, дозволить виробити спільне бачення майбутньої стратегії безпеки на континенті.

"Для мене велика честь привітати нашого друга – Володимира Зеленського. Вітаю вас, чудово що ви з нами", – заявив Столтенберг.

Володимир Зеленський у Telegram назвав основні пріоритети для обговорення. У сьогоднішньому порядку денному такі питання:

нові пакети підтримки для нашої армії на полі бою

запрошення до НАТО, оскільки Україна потребує рішення

гарантії безпеки для України на шляху офіційного вступу до НАТО

Підсумкове комюніке саміту НАТО у Вільнюсі

Держави НАТО 11 липня озвучили підсумкове комюніке саміту у Вільнюсі. Не прозвучало формального запрошення для України. Учасники заявили, що зможуть направити таке запрошення нашій державі тоді, коли "союзники погодяться і будуть виконані умови" членства. Жодних конкретних термінів та дат щодо вступу України до Альянсу при цьому не озвучували.

Все ж оголосили інші важливі рішення. За підсумками саміту країни НАТО узгодити "пакет політичної та практичної підтримки"для України. Це дозволить Україні досягти повної оперативної сумісності з НАТО. Також озвучили й рішення стосовно створення Ради Україна-НАТО.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт НАТО у столиці Литві відбувається протягом 11 та 12 липня. Учасники заходу обговорюють різні питання, які стосуються оборони та надання підтримки Україні.

Країни-члени НАТО вже остаточно узгодили спільну позицію щодо інтеграції нашої держави до структури Альянсу. Керівник американської держави Джо Байден зазначив, що наразі для України та НАТО настав "дуже важливий, критичний момент". Він звернув увагу й на лідерство генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у питанні допомоги та планування спільної роботи з нашою державою та воєнним блоком.

Нагадаємо, 11 липня Єнс Столтенберг заявив, що на нашу державу чекає позитивне і сильне послання від НАТО. За словами очільника Альянсу, замість офіційного запрошення до членства Україна отримає потужний "пакет підтримки", який точно має допомогти у війні з російськими загарбниками.