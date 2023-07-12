Столтенберг відмовився спекулювати про "чобіт НАТО" на українській землі до завершення війни

За словами генсека Альянсу, те, що відбувається в Україні, — це битва логістики. А остаточне рішення про вступ до НАТО не може бути ухвалено доти, доки не буде "хоч якогось кінця цій війні".

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовився міркувати на тему натовського військового контингенту в Україні після завершення війни. Про це повідомляє Sky New.

За словами Столтенберга, було б неправильно будувати здогадки про те, що може відбуватися після війни. Генсека Альянсу запитали про те, чи збирається НАТО поставити свій "чобіт в Україні", якщо країна не стане повноправною учасницею Альянсу.

Столтенберг наполягає на тому, що зараз вся увага до того, щоб домогтися справедливого завершення війни надовго.

За його словами, нагальна потреба в тому, щоб забезпечити безперервний потік зброї.

"Багато місяців тому ми зрозуміли, що це війна на виснаження, тобто битва логістики", — сказав він в інтерв'ю журналістам.

Він наголосив на необхідності в підтримці у функціональному стані систем озброєння, які перебувають в Україні. За його словами, це так само важливо, як і постачання нових.

"Коли війна закінчиться... всі союзники по НАТО повинні будуть сісти й домовитися", — зазначив Столтенберг.

"Остаточне рішення не може бути ухвалено доти, доки не буде хоч якогось кінця цій війні", — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, що голова Білого дому Джо Байден дозволив собі "фамільярність", звертаючись до президента України Володимира Зеленського на саміті НАТО у Вільнюсі.

Також повідомлялося, що запрошення України до НАТО допомогло б Зеленському піти на гіркий мир із РФ. Про це пише The Wall Street Journal.