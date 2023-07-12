Запрошення України до НАТО допомогло б Зеленському піти на гіркий мир із РФ, — WSJ

За словами журналістів, запрошення до НАТО допомогло б президенту України переконати українців піти на мир із РФ навіть із територіальними поступками.

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Запрошення України до НАТО за підсумками саміту у Вільнюсі стало б рухом у бік "гіркого миру" і припиненням війни. Про це написали журналісти The Wall Street Journal.

Повідомляється, що таке запрошення допомогло б президенту України Володимиру Зеленському переконати українців піти на гіркий мир із РФ, залишивши під її контролем деякі території. Наприклад, півострів Крим.

"Серйозне занепокоєння України викликає те, що Росія вичікує після перемир'я і починає новий наступ. Це набагато менш імовірно, якщо Україна буде в альянсі", — сказано в матеріалі.

Видання пише, що в України зараз, імовірно, найсмертоносніша і наймотивованіша армія в Європі. Вона могла б стати прекрасним доповненням для Північноатлантичного Альянсу.

"Членство в НАТО закріпить цю здатність і бажання твердо битися на боці Заходу", — зазначили журналісти.

Байден проти членства України в НАТО

Однак, як повідомляється, президент США Джо Байден, схоже, не хоче поки що приймати Україну в НАТО. Це відповідає його звичці повільно реагувати на мінливі обставини конфлікту. Він зволікав зі спробами стримати вторгнення і не поспішав із наданням передової зброї.

"Байден також, здається, повільно усвідомлює стратегічні переваги перемоги України", — зазначили журналісти.

Вони припустили, що в Білому домі побоюються ескалації з боку глави Кремля Володимира Путіна. Однак проблема Путіна в тому, що ескалація має свої витрати, не в останню чергу всередині країни, бо потребуватиме більшої мобілізації.

В Офісі президента України заявили, що саміт НАТО у Вільнюсі дає росіянам чіткий сигнал. Так, Андрій Єрмак упевнений, що саміт НАТО у Вільнюсі демонструє віру партнерів у перемогу Києва.

Також нагадаємо, що на саміті у Вільнюсі розпочалася Рада Україна-НАТО. Президент України назвав пріоритетні питання для обговорення, які допоможуть створити спільну стратегію розвитку, підтримання стабільності та безпеки на континенті.