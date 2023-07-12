"Партнери впевнені": саміт НАТО у Вільнюсі дає росіянам чіткий сигнал, — ОП (відео)

Андрій Єрмак впевнений, що саміт НАТО у Вільнюсі демонструє віру партнерів у перемогу Києва.

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12 липня у Вільнюсі голова Офісу президента Андрій Єрмак під час дискусії з міністром закордонних справ Литви Ґабріелюсом Ландсберґісом та директором і CEO Atlantic Council Фредеріком Кемпом говорили про результати саміту НАТО для України. Під час цієї зустрічі сторони висловили свої міркування, яким вони бачать майбутнє у 2024 році на саміті НАТО у Вашингтоні, повідомив голова ОП в Telegram.

За словами Андрія Єрмака, Вільнюський саміт демонструє російському агресору чіткий сигнал: наші партнери не просто вірять, а впевнені в перемозі України.

"Наша задача — перемогти у війні. І я вірю, що до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року ми можемо перемогти. Якщо все так і буде, то дуже важливо, щоб у Вашингтоні ми підписали чіткі гарантії безпеки для України, над фундаментом і розумінням яких зараз працюємо з партнерами, зокрема, у Вільнюсі", — наголосив Єрмак.

Він вважає, що від гарантій безпеки для України залежить безпекова ситуація в Європі.

Головне, щоб ці гарантії діяли до нашого членства в НАТО і не давали Росії можливостей повторити агресію.

"За ці понад 500 днів широкомасштабного вторгнення, Україна здивувала всіх. Нам давали 3 дні, потім місяць. Ми вистояли й продовжуємо не тільки захищати, але і повертати окуповані Росією території", — підкреслив голова ОП.

Відомо, що сьогодні президент Володимир Зеленський у перемовинах з партнерами досяг домовленостей щодо потужних оборонних пакетів. Це — додаткові пускові установки "Patriot" та ракети для них від Німеччини, новий потужний оборонний пакет, включно з 30 "Бушмастерами" від Австралії. Також є домовленість з Нідерландами у серпні почати підготовку пілотів на F-16.

12 липня Зеленський виступив на саміті НАТО. Президент України Володимир Зеленський озвучив 3 питання, які важливі для України на саміті у Вільнюсі.

Нагадаємо, що за словами президента України, Київ налаштований на відкритий діалог поки партнери озвучують умови для запрошення країни до Альянсу. Він зауважив, що складається враження, що НАТО поки що до цього не готовий.