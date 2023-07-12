"Партнеры уверены": саммит НАТО в Вильнюсе дает россиянам четкий сигнал, — ОП (видео)

Андрей Ермак уверен, что саммит НАТО в Вильнюсе демонстрирует веру партнеров в победу Киева.

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12 июля в Вильнюсе глава Офиса президента Андрей Ермак во время дискуссии с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом и директором и CEO Atlantic Council Фредериком Кемпом говорили о результатах саммита НАТО для Украины. Во время этой встречи стороны высказали свои соображения, каким они видят будущее в 2024 году на саммите НАТО в Вашингтоне, сообщил глава ОП в Telegram.

По словам Андрея Ермака, Вильнюсский саммит демонстрирует российскому агрессору четкий сигнал: наши партнеры не просто верят, а уверены в победе Украины.

"Наша задача — победить в войне. И я верю, что до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году мы можем победить. Если все так и будет, то очень важно, чтобы в Вашингтоне мы подписали четкие гарантии безопасности для Украины, над фундаментом и пониманием которых сейчас работаем с партнерами, в частности, в Вильнюсе", — подчеркнул Ермак.

Он считает, что от гарантий безопасности для Украины зависит ситуация с безопасностью в Европе.

Главное, чтобы эти гарантии действовали до нашего членства в НАТО и не давали России возможностей повторить агрессию.

"За эти более 500 дней широкомасштабного вторжения, Украина удивила всех. Нам давали 3 дня, потом месяц. Мы выстояли и продолжаем не только защищать, но и возвращать оккупированные Россией территории", — подчеркнул глава ОП.

Известно, что сегодня президент Владимир Зеленский в переговорах с партнерами достиг договоренностей о мощных оборонных пакетах. Это — дополнительные пусковые установки "Patriot" и ракеты для них от Германии, новый мощный оборонный пакет, включая 30 "Бушмастеров" от Австралии. Также есть договоренность с Нидерландами в августе начать подготовку пилотов на F-16.

12 июля Зеленский выступил на саммите НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский озвучил 3 вопроса, которые важны для Украины на саммите в Вильнюсе.

Напомним, что по словам президента Украины, Киев настроен на открытый диалог пока партнеры озвучивают условия для приглашения страны в Альянс. Он отметил, что складывается впечатление, что НАТО пока к этому не готов.