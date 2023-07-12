"Ми хочемо бути нарівні з усіма", – Зеленський виступив на саміті НАТО (відео)

Президент України Володимир Зеленський озвучив 3 питання, які важливі для України на самміті у Вільнюсі.

Related video

Президент України Володимир Зеленський прибув до Литовського виставкового та конгресового центру LITEXPO, де проходить саміт НАТО. Він встиг поспілкуватися з журналістами і поділитися думками, що він очікує від самміту.

"Ми хочемо бути нарівні з усіма", – сказав Зеленський.

За його словами, він має три пріоритетні питання, які мають вирішитися для Україні на самміті. Це — нові пакети військової допомоги для підтримки української армії, запрошення до НАТО та гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.

Виступ українського президента перед журналістами тривав близько 1 хвилини.

Заплановано, що о 12:35 (за київським часом) Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведуть пресконференцію. Далі відбудеться засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав та урядів з країнами-партнерами, а потім відбудеться інавгураційне засідання Ради НАТО-Україна на вищому рівні.

Зеленський планує провести низку двосторонніх зустрічей.

Нагадаємо, що за словами президента України, Київ налаштований на відкритий діалог поки партнери озвучують умови для запрошення країни до Альянсу. Він зауважив, що складається враження, щоНАТО поки що до цього не готовий.

Раніше повідомлялося, що Україні можуть запропонувати план входження в НАТО за спрощеною процедурою, про що повідомив генсек Єнс Столтенберг.