Україні запропонують план входження в НАТО за спрощеною процедурою, — Столтенберг (відео)

За словами генсека, єдиною гарантією безпеки для Києва буде перемога на полі бою і союзники готові з цим допомогти. 11 липня у Вільнюсі також буде опубліковано текст комюніке про надання військової підтримки для боротьби з російською агресією.

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У середу, 12 липня відбудеться перший інавгураційний саміт Україна-НАТО, де Києву запропонують план його майбутнього вступу до Альянсу. Про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг під час брифінгу 11 липня.

За його словами, процес вступу до НАТО для України буде не двоетапним, як для інших держав, а одноетапним — у спрощеній формі. Йдеться про виконання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), який Києву виконувати не потрібно буде. Коли настане час, буде просто підписано протокол про членство і відбудеться його ратифікація з усіма союзниками. Усі інші подробиці буде озвучено безпосередньо на заході.

Крім того, у перший день саміту також буде оприлюднено текст комюніке Північноатлантичного Альянсу щодо України, в якому детально буде розписано, як НАТО продовжуватиме допомагати Україні в боротьбі з російською агресією.

Найголовніше зараз, зазначає Єнс Столтенберг, продовжити надавати військову підтримку Києву.

"Я впевнений, що наші члени підтримають Україну. Це все про те, що Україна наблизиться до НАТО", — йдеться в повідомленні.

У НАТО також зазначили, що війна почалася 2014 року, а 2022 року війська Володимира Путіна вторглися з усіх боків на територію України. Увесь цей час Альянс підтримував країну в її боротьбі і продовжить це робити спільно з партнерами стільки, скільки буде потрібно.

"Основна мета, щоб Україна перемогла, будучи демократичною нацією Європи, інакше жодних гарантій безпеки бути не може", — продовжив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, 11 липня глава МЗС Дмитро Кулеба висловився про гарантії безпеки для України на саміті НАТО. Він закликав не повторювати помилок 2008 року, коли Ангела Меркель виступила проти вступу України до НАТО.